TERK EDİLDİ

Mağdurlardan Hayrettin Gündüz, projenin Eylül 2023'ten bu yana mühürlü olduğunu belirterek, "Müteahhidin kusurlu ve suç teşkil eden imalatları yüzünden burası mühürlendi" dedi. Mühürleme ile yıkım kararının Konak Belediyesi tarafından verildiğini dile getiren Gündüz, "Bu süreçte hem müteahhide hem arsa sahiplerine yüksek tutarlı idari para cezaları kesilirken, inşaatı yasal denetim mekanizmasından kaçırmak suretiyle sürdürdüğü için de dönemin yapı denetim firması, projeden men edilerek ceza aldı. Bunlara ilaveten yükleniciler, hiçbir girişimde bulunmayarak yapıyı süresiz kaderine terk etti" bilgisini paylaştı. Projede elektrik bulunmadığını ve -1 ile -2. katlarda su birikmesi ihtimalinin ciddi risk oluşturduğunu ifade eden Gündüz, kış dönemlerinde motorların çalışmamasının hak sahiplerinin haklarını daha da zora soktuğunu belirtti. Yapının elektriklerinin kesik olmasının projenin süresiz olarak terk edildiğinin göstergesi olduğuna işaret eden Gündüz, "İmza yetkilerini öne sürerek, ekstra taleplerde bulundular. 'Arsa sahiplerinde alacağımız tapular kaldı' iddiasını ortaya attılar. Bu iddialarına karşı bugüne kadar tarafımıza hiçbir hukuki müracaatta bulunup dava açılmamıştır. Bu iddialar doğru olsaydı, dava açmaları gerekmez miydi? Bizim üzerimizde bu girişimlerini, dava taleplerini engelleyecek hiçbir tedbir, ipotek vs. bulunmamaktadır" dedi.