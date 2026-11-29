İZMIR turizminin canlandırılması için kurumlar arası işbirliğinin önemine değinen İzmir Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, 'Kentteki kurumlar ortak hedefler ve somut projelerle turizmi şahlandıracak potansiyelimizi harekete geçirebilir. Hilton İzmir'in yeniden açılması, Kemeraltı'nın UNESCO sürecinin tamamlanması ve Çeşme'de nitelikli turizm yatırımlarının desteklenmesi öncelikli adımlar olmalı' diye konuştu.

TUGAY'IN KONUMU

İZMIR'DE oluşan yeni siyasi konjonktürün kent turizmi için önemli fırsatlar sunduğunu hatırlatan Tercan, 'İZBAN modeli örnek alınarak turizm alanında da TURİZBAN benzeri bir iş birliği yapısı oluşturulmalı. Kamunun yerel yönetim ile işbirliği altında çalıştığı İZBAN modelini turizm alanına da taşıyabiliriz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yeni konumu, hükümet ile İzmir için yapmayı planladığı ortak çalışmalar bu projeyi destekleyebilir' dedi.

SOMUT HEDEFLER

İZMIR turizminin gelişimi için koordineli çalışma anlayışının artık bir zorunluluk haline geldiğini kaydeden Tercan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yeni dönemin ilk somut adımlarından biri Hilton İzmir'in yeniden otel olarak hizmete açılması olmalıdır. Kent merkezinde yıllardır atıl durumda bulunan bu önemli yapının turizme kazandırılması, İzmir için güçlü bir yatırım hamlesi ve moral kaynağı olacaktır. Turizm Bakanlığı ve TGA'nın desteğiyle bu projeye yatırımcı bulunabileceğine inanıyoruz. Basmane Çukuru'nda planlanacak projede İzmir'in turizm vizyonu mutlaka gözetilmelidir. Otoparkı, toplantı ve kongre salonları bulunan, UNESCO adaylığı sürecindeki Kemeraltı'nı destekleyen nitelikli bir 5 yıldızlı otel projesi bu alanın geleceğinde yer almalıdır. Kemeraltı'nın UNESCO sürecinin tamamlanması için gerekli çalışmalar hızlandırılmalı, İzmir'in tarihi ve kültürel mirası uluslararası turizmde hak ettiği değere kavuşturulmalıdır. UNESCO hedefi gerçekleştiği takdirde kent merkezinde gelen misafirleri ağırlayacak yatak sayısı da gözlerden kaçırılmamalıdır. Çeşme'nin turizm destinasyonu kimliğini koruyabilmesi için rezidans ağırlıklı yapılaşmaya karşı kararlı bir yaklaşım ortaya konulmalı, gerçek otel yatırımları desteklenmelidir. Ilıca'da termal su kaynaklarının üzerine acımasızca inşa edilen yapılar kaldırılmalı, yıllar önce mutabık kalınan TETUSA A.Ş. Termal Kür Projesi arazinin tamamını kapsayacak şekilde hayata geçirilmelidir. İzmir; inanç turizmi, kültür turizmi, deniz, kum, güneş, gastronomi ve termal turizm alanlarında güçlü bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin daha fazla yabancı turist, daha fazla döviz girdisi, istihdam ve kent ekonomisine daha güçlü katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi için mevcut siyasi konjonktür iyi kullanılmalı, fırsat kaçırılmamalıdır.İzmir, turizm ekonomisinin yaratacağı zenginliği uzun yıllardır bekliyor. Artık bu potansiyeli somut yatırımlara, projelere ve sonuçlara dönüştürme zamanıdır."