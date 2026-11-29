YAPAY ZEKANIN ÖNEMİ

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da trafik sinyalleri hava kirliliğini azaltacak şekilde ayarlanıyor. İspanya'nın kuzeydoğusunda, Akdeniz kıyısındaki Barselona'da akıllı atık kutuları dolduğunda otomatik bildirim gönderiyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da akıllı enerji sistemleri binalarda gereksiz tüketimi önlüyor ve su şebekelerindeki sensörler sızıntıları erken tespit ediyor. Bu örnekler, akıllı teknolojilerin şehir yaşamını hem çevre hem de günlük yaşam açısından iyileştirdiğini gösteriyor. Yoğun şehir yaşamı, büyük miktarda atık üretilmesine yol açıyor ve bu atıkları sürdürülebilir şekilde yönetmek şehirler için kritik önem taşıyor. Türkiye'de "Sıfır Atık Sistemi" sayesinde geri dönüşüm oranı 2017'de yüzde 13 iken 2025'te yüzde 37,53'e ulaştı. Hedef, 2035'e kadar geri dönüşüm oranını yüzde 60'a çıkarmak. "Sıfır Atık" yaklaşımıyla çöplüklere giden atık miktarını azaltmak, atıkları geri dönüştürmek, yeniden kullanmak veya enerjiye dönüştürmek gerekiyor. San Francisco, atıklarının yüzde 80'inden fazlasını geri kazanıyor. Japonya'da bazı yerleşimler ise neredeyse tüm atıkları dönüştürmeyi başarıyor. Bugün birçok büyük şehir, sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atmaya başladı. Kopenhag, Amsterdam, Singapur ve Vancouver gibi şehirler, sürdürülebilirlik yarışında öncü konumda. Yeşil alanlar; parklar, bahçeler, ormanlar ve genellikle duvar veya benzeri yapılar üzerinde oluşturulan dikey bahçeler şehirdeki bitkilendirilmiş alanları kapsıyor. Bu yerler şehirleri hem daha serin ve temiz tutuyor hem de suyun doğal döngüsünü destekliyor. Aynı zamanda çeşitli bitki ve hayvanlara yaşam alanı sağlıyor; bizlere de yürüyüş, spor ve dinlenme imkânı sunuyor. İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Parkı (Yıldız Korusu), Atatürk Kent Ormanı ve Belgrad Ormanı, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Soğanlı Botanik Parkı, ülkemizin birçok farklı şehirlerindeki diğer millet bahçeleri, zengin bitki örtüsü ve yürüyüş alanlarıyla öne çıkan, doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunan önemli yeşil alanlardır.

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