Dünya nüfusunun büyük bir kısmı şehirlerde yaşamaktadır ve bu eğilim artarak devam etmektedir. Bu durum, şehirlerin sürdürülebilirliği ve yaşanabilirliği açısından yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Ancak akıllı ve sürdürülebilir kent planlaması yaklaşımları, bu zorlukların üstesinden gelmede önemli bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir şehirler, doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak çevreye verilen zararı en aza indirmeyi amaçlayan şehirlerdir. Bu şehirlerde enerji tasarrufu, yeşil alanların artırılması, geri dönüşüm sistemlerinin yaygınlaştırılması ve karbon salımının azaltılması gibi önlemler hayata geçirilir. Aynı zamanda sürdürülebilir şehirler, teknolojiyi insan yaşamıyla birleştirerek sosyal ve ekonomik açıdan daha dengeli ve yaşanabilir bir ortam sunar.
AKILLI SİSTEMLER
Sürdürülebilir şehirler, çevresel, ekonomik ve sosyal faktörleri bir araya getirerek uzun vadeli gelişimi destekler. Yeşil alanların korunması, enerji verimliliği, kentsel dönüşüm ve çevresel bilinçlendirme gibi stratejiler, sürdürülebilir şehirlerin oluşturulmasında önemli rol oynar. Akıllı kentler, teknolojik yeniliklerin ve veri analizi gibi ileri düzey yönetim sistemlerinin kullanımıyla bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanır. Bu yaklaşım, trafik yönetimi, enerji kullanımı, atık yönetimi ve halk sağlığı gibi birçok alanda verimliliği artırırken şehirlerin çevresel etkilerini azaltmayı hedefler. Örneğin akıllı ulaşım sistemleri, trafik sıkışıklığını azaltarak sera gazı emisyonlarını düşürür ve hava kalitesini artırır. YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR
Enerji kullanımı, sürdürülebilir şehirlerin temel taşlarından biridir. Güneş panelleri, rüzgâr türbinleri ve diğer yenilenebilir kaynaklar şehirlerin enerji ihtiyacını karşılıyor. Akıllı binalar enerji tüketimini optimize ederken sensörler ve otomatik sistemler gereksiz tüketimi önlüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin kuzeyinde yer alan Denton'da yenilenebilir enerji yatırımları milyonlarca dolarlık tasarruf sağlarken Mesquite'deki güneş paneli projeleri binlerce kişiye iş imkânı sunuyor.
ŞEHİR ULAŞIMININ ÖNEMİ
Ulaşım tercihlerimiz, karbon salımını azaltmanın yanı sıra zamanımızı, sağlığımızı ve günlük yaşam konforumuzu da etkiliyor. İstanbul'da metrobüs, yılda ortalama 28 iş gününe denk gelen zaman tasarrufu sağlarken Meksiko'daki üç metrobüs hattı sera gazı salımını düşürüyor ve ulaşımla ilişkili sağlık sorunları nedeniyle yaşanan yaklaşık 2 bin iş günü kaybını önlüyor. Akıllı ulaşım sistemleri trafik sıkışıklığını azaltıyor; elektrikli araçlar ve şarj altyapısı emisyonları düşürüyor. Brezilya'nın Curitiba kentindeki BRT sistemi (Bus Rapid Transit) seyahat sürelerini kısaltırken Danimarka'nın Kopenhag kentinde geniş bisiklet altyapısı sayesinde ulaşım daha sürdürülebilir hâle geliyor.
YAPAY ZEKANIN ÖNEMİ
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da trafik sinyalleri hava kirliliğini azaltacak şekilde ayarlanıyor. İspanya'nın kuzeydoğusunda, Akdeniz kıyısındaki Barselona'da akıllı atık kutuları dolduğunda otomatik bildirim gönderiyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da akıllı enerji sistemleri binalarda gereksiz tüketimi önlüyor ve su şebekelerindeki sensörler sızıntıları erken tespit ediyor. Bu örnekler, akıllı teknolojilerin şehir yaşamını hem çevre hem de günlük yaşam açısından iyileştirdiğini gösteriyor. Yoğun şehir yaşamı, büyük miktarda atık üretilmesine yol açıyor ve bu atıkları sürdürülebilir şekilde yönetmek şehirler için kritik önem taşıyor. Türkiye'de "Sıfır Atık Sistemi" sayesinde geri dönüşüm oranı 2017'de yüzde 13 iken 2025'te yüzde 37,53'e ulaştı. Hedef, 2035'e kadar geri dönüşüm oranını yüzde 60'a çıkarmak. "Sıfır Atık" yaklaşımıyla çöplüklere giden atık miktarını azaltmak, atıkları geri dönüştürmek, yeniden kullanmak veya enerjiye dönüştürmek gerekiyor. San Francisco, atıklarının yüzde 80'inden fazlasını geri kazanıyor. Japonya'da bazı yerleşimler ise neredeyse tüm atıkları dönüştürmeyi başarıyor. Bugün birçok büyük şehir, sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atmaya başladı. Kopenhag, Amsterdam, Singapur ve Vancouver gibi şehirler, sürdürülebilirlik yarışında öncü konumda. Yeşil alanlar; parklar, bahçeler, ormanlar ve genellikle duvar veya benzeri yapılar üzerinde oluşturulan dikey bahçeler şehirdeki bitkilendirilmiş alanları kapsıyor. Bu yerler şehirleri hem daha serin ve temiz tutuyor hem de suyun doğal döngüsünü destekliyor. Aynı zamanda çeşitli bitki ve hayvanlara yaşam alanı sağlıyor; bizlere de yürüyüş, spor ve dinlenme imkânı sunuyor. İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Parkı (Yıldız Korusu), Atatürk Kent Ormanı ve Belgrad Ormanı, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Soğanlı Botanik Parkı, ülkemizin birçok farklı şehirlerindeki diğer millet bahçeleri, zengin bitki örtüsü ve yürüyüş alanlarıyla öne çıkan, doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunan önemli yeşil alanlardır.