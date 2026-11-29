İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu'nun kasım ayında yayımladığı verilere göre Türkiye, 2026'nın ilk 10 ayında İsviçre saatlerinin en büyük pazarları arasında ihracat değeri bakımından dünyada 16'ncı sırada yer aldı. Federasyonun gümrük kayıtlarına dayanan ve sevkiyatların ihracat fiyatları üzerinden hesaplanan verilerine göre, 2026'nın ocakekim döneminde İsviçre'den Türkiye'ye yapılan saat ihracatının değeri 282,5 milyon İsviçre frangına ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 267,8 milyon frank olan bu tutar bir yılda 14,7 milyon frank artarken, aynı dönemde İsviçre'nin dünya genelindeki saat ihracatı yüzde 3,4 büyüdü. Ekim ayında Türkiye'ye 28,1 milyon franklık saat gönderildi. Lüks saat pazarının köklü temsilcilerinden Bernhard H. Mayer'in 5. kuşak temsilcisi J.R. Mayer, Yeni Asır'a verdiği özel röportajda Türkiye ve küresel pazardaki yeni alıcı profilini değerlendirdi. Müşteri gözlemlerine göre lüks saat alıcısının gençleştiğini belirten J.R. Mayer, genç profesyonellerin ilk İsviçre saatini kişisel bir başarı simgesi olarak gördüğünü söyledi.

PROFİL GENÇLEŞTİ

Mayer, bu gruptaki alıcıların günlük hayatta da rahatlıkla takabilecekleri modellere yöneldiğini, deneyimli koleksiyonerler arasında ise geçmişi olan ve az bulunan modellerin ilgi gördüğünü aktardı. Kadın müşterilerin tasarımın yanı sıra saatin nasıl çalıştığına ve mekanizmasına da daha fazla ilgi gösterdiğini vurgulayan Mayer, alıcıların satın almadan önce mekanizmayı, işçiliği ve markanın geçmişini detaylıca araştırdığını, günlük kullanım kolaylığının da seçimde belirleyici olduğunu ifade etti. Lüks saatin yatırım amacıyla alınıp alınmadığına yönelik soruyu da yanıtlayan Mayer, bazı koleksiyonerlerin bir modelin nadirliğine ve zaman içinde değerini koruma ihtimaline odaklandığını dile getirdi. Sırf finansal getiri beklentisiyle saat alınmaması gerektiğini söyleyen Mayer, müşterilerin yıllarca bileğinde taşıyabileceği ve ileride çocuğuna miras bırakabileceği bir saat aradığını sözlerine ekledi.