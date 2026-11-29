TIRE Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk, ülke genelinde süt ihtiyacının fazlalaştığını söyledi. Son günlerde süt piyasasında yaşanan fiyat hareketliliğine dikkat çeken Öztürk, bazı firmaların kısa süreli yüksek fiyat uygulamalarıyla piyasa genelinde belirsizlik yarattığını anlatan kaydetti. Öztürk, "Tire Süt Kooperatifi bölgede en iyi süt fiyatlarından birini ödüyor. Süt fiyatlarının yükselmesinden ziyade girdi maliyetlerinin kontrol altına alınması gerekli. Bugün süt fiyatı 35 lira olsa yemin torbası 1.300-1.500 liraya çıkar. Biz süt fiyatının artmasından değil, girdi maliyetlerinin kontrol altına alınmasından yanayız" dedi.

SÜT KONSEYİ'NE SESLENDI

Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı 24,30 liralık çiğ süt tavsiye fiyatıyla piyasada konuşulan 28-32 lira arasındaki fiyatlar arasında ciddi fark oluştuğunu belirten Öztürk, konseyin yılbaşından önce yeni bir fiyat açıklaması gerektiğini söyledi. Kooperatifin yem satışlarında önemli bir artış yaşandığını ve dağıtım filosunun güçlendirildiğini de ifade eden Öztürk, üreticilere daha hızlı ve verimli hizmet sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.