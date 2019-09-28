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Folkart ’te

Folkart Altın Lig’te
Giriş Tarihi: 28.9.2019

(TİA) ile (YTÜ) İstatistik Bölümü'nün, (EFE) araştırmasından çıkan sonuçlara göre, Folkart, sıralamada 'te yer aldı.

Türkiye ekonomisine ve sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markalar, bilimsel bir araştırma ile derecelendirildi. Türkiye İtibar Akademisi (TİA) ile Yıldız Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü'nün, Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) araştırmasından çıkan sonuçlara göre, Folkart, sıralamada Altın Lig'te yer aldı.

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Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, geçtiğimiz aylarda Türkiye İtibar Akademisi tarafından, ülkenin en itibarlı markalarından biri olarak gösterildiklerini anımsatarak "Bu kez de Yıldız Üniversitesi'nin öncülük yaptığı, itibarlı şirketlerin ekonomiye ve topluma yansımalarını ortaya koyan EFE araştırmasında Altın Lig'te yer aldık. Elbette bu tablo ile gurur duyduk" dedi. Sancak, Folkart'ın geçen yıl da Color Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmada, İzmir'de inşaat şirketleri arasında marka bilinirliği en yüksek, en çok tavsiye edilen ve en çok güven duyulan şirket olma başarısını gösterdiğini söyledi.

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