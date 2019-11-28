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Yatırımcının yeni gözdesi: Hobi bahçesi

Yatırımcının yeni gözdesi: Hobi bahçesi
Giriş Tarihi: 28.11.2019

Son yıllarda doğayla kucaklaşmak isteyen kent sakinlerinin ilgi gösterdiği hobi bahçeleri, yatırımcıları için de karlı bir alternatif oluşturuyor.

Son yıllarda doğayla kucaklaşmak isteyen kent sakinlerinin ilgi gösterdiği hobi bahçeleri, emlak yatırımcıları için de karlı bir alternatif oluşturuyor. 2015 yılından bu yana İzmir Menderes'te hizmet veren Yılmaz Emlak, 4 yılda toplam 9 kooperatif tapulu hobi bahçesi teslim etti. Yılmaz Emlak'ın sahibi Hüseyin Yılmaz, "Profesyonel ekibimizle oluşturduğumuz 300-500 metrekare hobi bahçelerimizde dilerseniz bir yaşam alanınız, dilerseniz karlı bir yatırımınız olur" dedi. İzmirlilere, tamamlanacak olan proje üzerinde sahip olmak istedikleri hobi bahçesini seçme imkanını sunduklarını anlatan Hüseyin Yılmaz, "Ortalama 45 ile 60 gün içerisinde tamamladığımız projelerimizde vaat ettiğimiz bütün detayları eksiksiz olarak gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

KOMİSYON ALMIYOR

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Projelerden satışlarda alım-satım bedeli, emlak komisyonu gibi ek ücretler talep etmiyoruz. Müşterilerimiz hobi bahçelerini satmak istediklerinde piyasa değerinden satışlarında yardımcı oluyoruz. Hobi bahçesi olarak değerlendirdiğimiz araziler, kesinlikle 2B, Hazine, Sit alanı gibi sorunlu araziler değil, resmi tapulu araziler."

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