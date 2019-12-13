İnşaatın ‘en’lerine ‘EGE YİİT’ Ödülleri

Yeni Asır Gazetesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen EGE YİİT ÖDÜLLERİ töreninde inşaat sektörünün önde gelen firmalarından İzka İnşaat, Teknik Yapı - Halk GYO, Avcılar İnşaat ve Yavuzlar İnşaat ödüle layık görüldü

Türkiye'nin en önemli gazetelerinden biri olan Yeni Asır sektöründe başarılı olan iş insanlarını özel bir gecede ödüllendirdi. Yeni Asır'ın 125'inci yıldönümünün de kutlandığı gecede Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) ödülleri verildi. Swissotel Büyük Efes'te gerçekleştirilen geceye Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



SEKTÖRÜN ÖNCÜLERİ

Ülke ekonomisine katkı sağlayan teknoloji ve inovasyon çalışmalarıyla fark yaratan firmaların ödüllendirildiği gecede iş dünyasının önde gelen isimleri, siyasiler ve bürokratlar, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve cemiyet hayatı bir araya geldi. Ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörünün önde gelen yatırımcılarının katıldığı gecede Ege Bölgesi'nin en önemli yatırımcılarından olan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, İzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı ile Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Yavuz da yer aldı. Bu önemli gecede Teknik Yapı, Evora İzmir projesiyle 'İzmir'e değer katan proje', İzka inşaat, 'Sektöründeki yatırımları ile öne çıkan şirket', Avcılar İnşaat, 'İnşaat sektöründeki yatırımları ile öne çıkan şirket' ve Yavuzlar İnşaat da 'Aydın İli inşaat sektöründeki yatırımları ile öne çıkan şirket' ödülünü aldı.



GECEYE İLGİ BÜYÜK OLDU

YENİ Asır Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Ercan Demir'in ev sahipliği yaptığı geceye İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Buİnvestment Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Uçan, İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, Ege Genç İşadamları Derneği Başkanı Mustafa Aslan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce başta olmak üzere birçok davetli katıldı. Sunuculuğunu Setenay Cankat'ın yaptığı gecede Soprano Derya Kırcalı Gürlük sahne aldı.



İZKA İNŞAAT'A BİR ÖDÜL DAHA

YENİ Asır Gazetesi 125. kuruluş yıl dönümünü Swiss Otel Büyük Efes'te düzenlenen gala ile kutlanırken, Ege Yatırım İhracat İnovasyon ödül töreninde İZKA İnşaat "İnşaat Sektöründeki Yatırımları İle Öne Çıkan Şirket Ödülü"nü almaya layık görüldü.



MAHALLE KONSEPTİ

ÖDÜL, İzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil'e takdim edildi. Azat Yeşil, ödülün ardından yaptığı açıklamada, şehrin kalabalığında sakinliğini koruyan, mahalle konseptiyle ve yarattığı sıcak ortamıyla insanların bir araya gelip sosyalleşebileceği alanlara dikkat çekerek, hızla yükselmekte olan Park Yaşam Santorini projesinde 'Mahallede yaşam var' havasının yoğun bir şekilde hissedileceğini söyledi.



EVORA İZMİR'E ANLAMLI ÖDÜL

Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı - Halk GYO ortaklığı tarafından İzmir Konak'ta inşa edilen Evora İzmir projesi, 'Ege Yiit Ödülleri'nde "İzmir'e değer katanlar" kategorisinde büyük ödüle layık görüldü. Evora İzmir, kapsamındaki konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma yapısıyla kente değer katmayı hedefliyor.



OKSİJEN DEPOSU

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Alsancak'ta bulunan projede, turizm ve kültür fonksiyonlarının yoğun olarak tasarlandığına vurgu yaptı. Projede, ticari birimlerle birlikte kurgulanan sanat galerileri ve atölyeler, konut sahiplerinin dışında tüm İzmirlilere hizmet eden kamusal alanlara da ev sahipliği yapacağını anlatan Umut Durbakayım, 12 bin metrekarelik park alanı, yaşayanlar için oksijen deposu olacağını söyledi.



YATIRIMLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Yeni Asır Gazetesi 125. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla düzenlenen Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödül Töreni'nde Avcılar İnşaat, "İnşaat Sektöründeki Yatırımları ile Öne Çıkan Şirket Ödülü"nü almaya layık görüldü. Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, Yeni Asır Reklam Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kurşunlu'nun elinden aldı. Avcı, kuruldukları günden bugüne kadar gerçekleştirdikleri yatırımlar ve ülkeye kattıkları katma değerle sektörde hep en iyisine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.



BİZİM İÇİN GURUR

İzmirlilere sadece iyi ve sağlam yapıyla inşa edilmiş bir ev değil, kaliteli ve değerli yaşam sürebilecekleri alanlar ve karlı yatırım fırsatları sunduklarının altını çizen İdris Avcı, "Aldığımız her ödül bizim için bir gururdur" diye konuştu.



BÖLGEYE İVME KAZANDIRAN FİRMA

Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödülleri'nde geceye damga vuran bir diğer firma projeleriyle bölge ekonomisine ivme kazandıran Yavuzlar İnşaat oldu. Yavuzlar İnşaat, "İnşaat sektöründe yatırımlarıyla öne çıkan firma ödülü"ne layık görüldü. Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz, 40 yıldır sektörün önemli bir aktörü olarak ekonomiye katkı sağlayan Yavuzlar'ın, ilkelerinden ödün vermeden 125. yıldır sektöre hizmet veren ulu çınarın takdirine layık görülmesinin kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi.



DEV BİR PROJE

Projeleri MyLife City'nin 300 bin metrekareyi aşan alanı, bölgede rekor sayılacak 1538 konut sayısı, sosyal alanları, 25 bin metrekarelik kapalı alışveriş merkezi ve dükkanları ile Aydın'ın kalbinde yükselecek dev bir proje olduğunu söyleyen Yavuz, "Allah'ın izni ile söz verdiğimiz tarihte tamamlayarak ekonomimize katkı sağlayacağız" dedi.

YAVUZ KARAMAN