‘İnşaat sektöründe kaliteli rekabet yaşanacak’

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, bu yıldan itibaren daha sağlıklı bir konut yapım süreci yaşayacaklarını belirterek, zedelenen tüketici güveninin onarılmasıyla birlikte, kabul edilebilir fiyatlarda yeni projelerin devreye gireceğini söyledi.

FİYATLAR ARTACAK

Nazmi Durbakayım, konutun ana hammaddesi olan arsayı gerçek değerinden temin eden üreticilerle kaliteli rekabetin yaşanacağına vurgu yaparak, "Sektördeki rekabetin de bu bağlamda olması gerektiğini düşünüyorum. Rekabet, arsayı yüksek fiyattan almak için yapılan kıyasıya pazarlık değil, arsayı en iyi şekilde ve kalitede projelendirip, uygun şartlarda pazarlamak, satış sonrasında en iyi hizmeti vermek şeklinde olmalıdır" dedi. Buna karşın konut fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz olacağına işaret eden Durbakayım, "2019'da ertelenen veya rafa kaldırılan projeler, yüzde 50'leri aşan maliyet artışlarına bağlı olarak daha yüksek fiyattan arz edilecektir. Ancak bu fiyat artışı kademeli olarak tüketiciye yansıyacaktır" diye konuştu. Nazmi Durbakayım, yüzde 0.70 seviyesine gerileyen faiz ve 20 yıla uzayan vadelerin 2019'un son çeyreğinde başlayan ve aylık bazda 150 binlere ulaşan satış rakamlarını daha da artıracağına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Birinci el konutlara uygulanacak özel faiz oranlarının kentsel dönüşüm hareketine destek vereceği açıktır. Bu kapsamda konut kredi şartlarının birinci el konut talep edenler tarafından da rahatça yararlanabilmesinin sağlanması, sektörün büyümesine katkı sağlayacağı gibi sektörün genel ekonomiye sağlayacağı katma değeri artıracaktır."