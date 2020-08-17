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Haberler Emlak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Konut satışlarında tarihi rekor

duyurdu: Konut satışlarında tarihi rekor

, konut satışlarının Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Konut satışlarında tarihi rekor

17.08.2020, 10:26 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020,10:45

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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