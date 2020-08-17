Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 17, 2020
Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı.
Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum.👏 https://t.co/nbpo4mkGdw
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Konut satışlarında tarihi rekor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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