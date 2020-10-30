İnsaat sektörü son ceyrekten umutlu

Bir süre önce adeta durma noktasına gelen inşaat sektörünün, gelen talepler doğrultusunda yeniden toparlanma dönemine geçtiğini belirten İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, "Şirketlerin yarım kalan projelerinin devam etmesi ve yeni projelere başlamaları sayesinde istihdam açısından da sektöre önemli katkı sağlandı" dedi. Azat Yeşil, "Özellikle gerek firma ve taşeronların gerekse de personellerin genelde birebir görüşmelerle iş bulabildiği sektörde online kariyer platformları tercih edilmeye başlandı. Kovid-19 pandemisi eklenince Mart aylarında sektörde tabir yerindeyse yaprak kımıldamıyordu. Özellikle pandeminin yarattığı belirsizliklerin yeni projelere başlamayı ve yeni işler almayı zorlaştırması istihdam konusunda da sıkıntılar yarattı" ifadelerini kullandı.



BORÇ ERTELEMELERİ ETKİ SAĞLADI

Merkez bankasının faiz indirimleri ve devlet bankalarının iştirak etmesi sayesinde ucuz konut kredileri imkanlarının sağlandığını belirten Yeşil, "Mevcut kredilerde yapılan borç ertelemeleri sektöre hareketlilik getirdi. Özellikle konut tarafında 2018 ve 2019'da oluşan stokların erimesi sektöre can suyu olurken bu süreçte yarım kalan konut projelerinde de devam etme fırsatı bulduk. Şu an inşaat sektörü için işler son 2 yıla göre daha açılmış durumda. Altyapı projelerine ülkemizde ve dünyada yoğun bir ilgi var. Özellikle Çin pandemi öncesi dünyanın üretim üssüydü. Geldiğimiz noktada pandemi sürecinde tedarik ve lojistik alanında yaşanan zorluklar ülkeleri kendi altyapı yatırımlarını yapmaya, üretim tesislerini çeşitlendirmeye itti. Bu da inşaat sektöründeki altyapı yatırımlarının hız kesmeden devam etmesini sağladı" ifadelerini kullandı. İnşaat sektöründe istihdam konusunda olumlu gelişmeler beklediklerine değinen Azat Yeşil sözlerini şöyle devam etti: Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs istihdamı negatif etkilerken, tüm dünyada işsizlik tsunamisine yol açtı diyebilirim. Kademeli olarak başlayan normalleşme süreci ülkelerin ekonomilerini olumlu yönde ivmelendirirken bu hareket rakamlara da yansıyor. İnşaat sektörünün istihdamda pozitif bir tablo çizdiğini söylemek gerekiyor. Biz önümüzdeki dönem için sektörden çok umutluyuz. Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörü, büyüme potansiyelini koruyor ancak ekonomik ve siyasi risklere karşı hassas. Rakamlar sektörün parlak günlerine kısa sürede dönemeyeceğine işaret ediyor.

'YENİ ASIR BİR EKOLDÜR'

Yeni Asır'ın, Türkiye'nin asırlık köklü bir kurumu olduğunu ifade eden Azat Yeşil, "Bir okul, bir ekol... Gazetecilikle ilgili fakülteler daha açılmamıştı. Ancak Yeni Asır ailesi ülkemiz medyasına yüzlerce seçkin gazeteci yetiştirmiş bir fakülte, üniversite görevini görmüş bir kuruluştur. Bizlere de okuyucular olarak zevkle ve heyecanla gazete okuma alışkanlığı veren bir gazete. İzmir'den herhangi bir konuda haberimiz olsun dediğimizde elimizin altında vazgeçmediğimiz bir hazine. Tüm Yeni Asır ailesinin 126'ncı yılını kutlarken başta Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir olmak üzere gazete basımında çalışan personelden, kapıdaki güvenlik görevlisi olarak emek veren tüm çalışanları yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.