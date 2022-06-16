Konut satışları ikiye katlandı

Türkiye genelinde mayısta 122 bin 768 konut satıldı. Mayısta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,73 azalırken, yıllık bazda yüzde 107,5 arttı. İzmir'de geçtiğimiz ay 7 bin 159 konut satılırken bunların 109'unu yabancılar aldı. Konut satışları ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artışla 575 bin 889 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 177,8 artış göstererek 29 bin 335 oldu. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,5 artarak 32 bin 861'e çıktı. İkinci el konut satışları mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,5 artış göstererek 89 bin 907'e yükselirken, yabancılara yapılan konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 olarak kayıtlara geçti. En çok konut satışı Ruslara yapıldı.

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