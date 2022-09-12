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Haberler Emlak TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? 2022 TOKİ 81 ilde konut başvuruları hangi tarihte/ ne zaman?

TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? 2022 TOKİ 81 ilde konut başvuruları hangi tarihte/ ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı başvuru ve başvuru detayları ile ilgili araştırmalar sürüyor. 81 il için başlayacak olan TOKİ, sosyal konut projesi kapsamında dar gelirli vatandaşların her ay aidat öder gibi ev sahibi olmalarına olanak tanıyacak. Daire sayısının 150 bini aşmasını ve konut fiyatlarının 200 bin dolaylarında seyredeceği konuşuluyor. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman, hangi tarihte? TOKİ başvuru şartları ve detaylar neler?

12.09.2022, 15:42 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022, 15:43

En büyük sosyal konut projesinin detayları Başkan Erdoğan tarafından 13 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak olan proje, vatanaşlara 81 ilde aidat öder gibi ev sahibi oolma fırsatı tanıyacak. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...

TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? 2022 TOKİ 81 ilde konut başvuruları hangi tarihte/ ne zaman?

240 AY TAKSİT OLACAK; ASGARİ ÜCRETLİ RAHAT ÖDEYECEK

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? 2022 TOKİ 81 ilde konut başvuruları hangi tarihte/ ne zaman?

BAKAN KURUM: BAŞKAN ERDOĞAN 13 EYLÜL'DE DETAYLARI AÇIKLAYACAK

Bakan Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Paylaşımında, "Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül." bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadesini kullandı.

TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? 2022 TOKİ 81 ilde konut başvuruları hangi tarihte/ ne zaman?

BAKAN KURUM: BAŞKAN ERDOĞAN 13 EYLÜL'DE DETAYLARI AÇIKLAYACAK

Bakan Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Paylaşımında, "Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül." bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadesini kullandı.

TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? 2022 TOKİ 81 ilde konut başvuruları hangi tarihte/ ne zaman?

KONUT SAYISI 150 BİNİ AŞACAK!

81 ilde dar gelirli vatandaşların aidat öder gibi ödemelerle ev sahibi olacağı projede daire sayısı 150 bini aşacak. Rakamın 200 bini bulabileceği belirtiliyor. Megakent İstanbul projede aslan payını alacak.

TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? 2022 TOKİ 81 ilde konut başvuruları hangi tarihte/ ne zaman?

KİRA VE KONUT FİYATLARINA AYAR ÇEKECEK

Arz-talep dengesizliği sonrası kira fiyatları Megakent İstanbul başta olmak üzere fahiş şekilde arttı. Konut sayısının talebi karşılamaması nedeniyle konutların fiyatları da oldukça yükseldi. 150 bini aşkın dairenin ülkeye kazandırılacak olmasının piyasayı da dengeleyeceği belirtiliyor.

TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? 2022 TOKİ 81 ilde konut başvuruları hangi tarihte/ ne zaman?

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül tarihinde yapacağı açıklama ile netleşecek.

Başvuruların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında yapacağı açıklama sonrası hızla alınacağı belirtiliyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.

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