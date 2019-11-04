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19.5 milyon liralık araç sahibini bekliyor

19.5 milyon liralık araç sahibini bekliyor
Giriş Tarihi: 4.11.2019

TÜRKİYE'DEKİ seri ilan sitelerinden sahibinden. com'da 19 milyon 500 liraya satışa sunulan ' ' marka ultra , fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

TÜRKİYE'DEKİ seri ilan sitelerinden sahibinden. com'da 19 milyon 500 liraya satışa sunulan 'McLaren Senna' marka ultra lüks otomobil, fiyatıyla dudak uçuklatıyor. 4000 cc motor gücüne sahip 'Mira Turuncu' renkli spor otomobil ilanı hem fiyatı hem de özellikleri ile şaşırtıyor.

'McLaren Senna 4.0 V8 800PS Mira Orange' başlığıyla verilen ilandaki ultra lüks otomobilin parası ile tanesi 75 bin liradan 260 adet sıfır araç alarak bir filo kurmak mümkün.

FATİH ŞENDİL

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