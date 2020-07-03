Türkiye'de en çok hangi renk araç satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizdeki araç sayısı her geçen gün artıyor.

TÜİK, 2020 Mayıs dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre; mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7'sini otomobil, yüzde 37,4'ünü motosiklet, yüzde 8,8'ini kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KAYIT SAYISI YÜZDE 29,9 ARTIŞ GÖSTERDİ

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 71,1, traktörde yüzde 30,6, otomobilde yüzde 15,7, kamyonette yüzde 3,5, minibüste yüzde 2,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 73,3, kamyonda yüzde 25,5 ve otobüste yüzde 0,4 azaldı.

Ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 15 artarak 311 bin 998 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 80,9 azalarak 18 bin 702 adet oldu. Böylece ocak-mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 293 bin 296 adet artış yaşandı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI

TÜİK verilerine göre, mayıs ayında 52 bin 80 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 448 bin 381 oldu.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Mayıs ayında trafiğe kaydı gerçekleştirilen otomobillerin yüzde 19,1'i Renault, yüzde 15,2'si Peugeot, yüzde 9'u Opel, yüzde 9'u Fiat, yüzde 6,3'ü Citroen, yüzde 5,3'ü Volkswagen, yüzde 5'i Honda, yüzde 4,5'i Mercedes-Benz, yüzde 3,6'sı Hyundai, yüzde 3,1'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,3'ü Toyota, yüzde 2,2'si Seat, yüzde 2,1'i Kia, yüzde 2,1'i Volvo, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 1,2'si Nissan, yüzde 1,1'i Land Rover, yüzde 1'i BMW, yüzde 0,9'u Skoda, ve yüzde 2,7'si diğer markalardan oluştu.