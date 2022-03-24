Milyonlarca otomobil sahibini ilgilendiriyor! Son 7 gün kaldı...

Milyonlarca araç sahibini ve şoförü ilgilendiren düzenlemede son düzlüğe girildi. Otoyollarda ve köprü geçişlerinde OGS devri 31 Mart itibarıyla sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgilere göre vatandaşlar OGS iptali sonrası Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanacak.

800 bin kişinin geçmesi beklenen HGS sistemine nasıl geçileceği ve izlenecek adımlar vatandaşlarla paylaşıldı. Bugün itibarıyla son 7 günün kaldığı Otomatik Geçiş Sistemi'nde 31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları, bu tarihten sonra iptal edilecek.

SON 7 GÜN KALDI!

KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'ta otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) sona erecek ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) dönemi başlayacak.

2022 HGS BAŞVURU VE YÜKLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

HGS başvuruları, PTT, anlaşmalı bankalar, bankaların online şubeleri ve HGS satış noktalarından yapılabilir. PTT ya da banka şubelerinden başvuru yapılabilmesi için araç ruhsatının ve kimliğinizin yanınızda olması gerekir. PTT ya da banka şubelerinde doldurmanız gereken kısa bir form bulunur. Bu formu doldurduktan sonra ruhsat ve kimliğinizle birlikte görevliye vererek başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Eğer online olarak başvuru yapacaksanız, müşterisi olduğunuz bankanın online şubesine girip, başvuru adımlarını takip ederek gerekli bilgileri doldurabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.

HGS YÜKLEMESİ NASIL YAPILIR?

HGS yüklemesi için kullanıcıların birçok seçeneği bulunuyor. Türkiye'de hizmet veren GSM operatörlerinin hemen hepsi HGS yüklemesi yapabiliyor. Ayrıca PTT ve anlaşmalı bankalar aracılığı ile de yükleme yapılabilir. Online bankacılık hizmetlerinin hemen hepsinde HGS yüklemesi yapılabiliyor.

Kullanıcıların en çok tercih ettiği yükleme biçimlerinden biri düzenli ödeme talimatı verilmesidir. Bu ödeme talimatında kullanıcılar bir minimum tutar ve yükleme bakiyesi belirliyor. Örnek vermek gerekirse; "HGS bakiyesi 20 TL'nin altına düştüğünde 50 TL'lik yükleme talimatı" verebilirsiniz. Bu sayede tanımladığınız hesap ya da karttan otomatik olarak yükleme yapılır.

HGS BAKİYE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

HGS bakiye kontrolünü, hangi kurumdan başvuru yaptığınıza göre değişiklik gösterir. Eğer başvuru yaptığınız bankanın online uygulamasını kullanıyorsanız bakiye sorgulamasını ve yüklemesini bu uygulamadan yapabilirsiniz. Eğer PTT ya da banka olmayan diğer noktalardan başvuru yaptıysanız HGS'nin kendi uygulamasını indirerek, https://hgsmusteri.ptt.gov.tr adresinden giriş yaparak, 0850 460 60 60 ya da 444 1 788 numaralarını arayarak bakiye sorgulaması yapabilirsiniz.

HGS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

PTT ve HGS Satış Noktaları dışında HGS başvurusu yapılabilecek anlaşmalı bankalar şu şekilde:

Ziraat Bankası

Türkiye İş Bankası

Vakıfbank

Garanti Bankası

Akbank

Kuveyt Türk

Denizbank

Yapı Kredi Bankası

QNB Finansbank

Albaraka Türk

TEB

HGS Başvurusu yapılabilecek petrol istasyonlarının listesi de şu şekilde:

Petrol Ofisi

BP

Opet

Shell

Total

TPPD