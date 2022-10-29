Türkiye’nin gurur günü: TOGG seri üretime başlıyor

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding ortaklığı ile 2019 yılında ilk adımı atılan, 18 Temmuz 2020'de ise temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası'nda sona gelindi.

Bugün açılışı yapılacak fabrikada son hazırlıklar tamamlanmış durumda. Açılışın yapılacağı alanda üzerinde TOGG'un logosunun bulunduğu uzun mavi bir çadır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı alan ve seri üretimine geçilecek C-SUV modelin hünerlerini sergileyeceği toprak bir pist bulunuyor.

Üretim üssü Bursa Gemlik'te kurulan ve Türkiye'nin mobilite dönüşümüne liderlik edecek olan TOGG fabrikasında 250 adet otomasyon robotun yanı sıra yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Bu rakam taşeron firmalarla birlikte 30 bin kişiyi bulacak.

1 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ

Çok geniş bir arazide yapımı tamamlanan Gemlik fabrikasının yıllık üretim kapasitesinde hedef 175 bin araç olarak belirlendi. Orta vadeli hedefte ise 2030 yılında 1 milyondan fazla araç üretilmesi planlanıyor.

5 farklı modelin piyasaya çıkacağı araçlarla fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait bir marka oluşacak.

HIZLI ŞARJ YÜKSEK PERFORMANS

Üretilecek olan son teknoloji araçlar 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobiller, modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak. Araçlar güncellemeleri 4G ve 5G bağlantılarıyla uzaktan alacak.