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Haberler Otomobil Kilometreyi düşürüp araç satana 10 yıl hapis cezası!

Kilometreyi düşürüp araç satana 10 yıl hapis cezası!

7.11.2022

Kilometreyi düşürüp araç satana 10 yıl hapis cezası!
2. el araçlarda milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, aracın kilometresi düşürülerek satılmasının "nitelikli dolandırıcılık" suçunu oluşturduğuna hükmetti. İnternet sitesi üzerinden 68 bin kilometrede bir otomobil satın alan tüketici, bir süre sonra arızalanan otomobilini yetkili servise götürünce şok yaşadı. Aracın gerçek kilometresinin 200 bin olduğunu öğrenen mağdur tüketici, Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Satıcı, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, karara itiraz edince devreye Yargıtay girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme; kilometresi düşürülmüş aracı değerinin üzerinde satmanın, 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturduğuna dikkat çekti. TCK'ya göre nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası 3 yıl ila 10 yıl arasında hapis gerektiriyor.
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