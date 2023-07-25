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Haberler Otomobil Sıfır ve ikinci el otomobilde fırsatçılığa geçit yok! Yetki belgeleri iptal edildi

Sıfır ve ikinci el otomobilde fırsatçılığa geçit yok! Yetki belgeleri iptal edildi

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci elde fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele konusunda kararlılık mesajı verdi. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesine uymayan kişi ve kurumlara 51 milyon 920 bin 782 TL para cezası uygulandığı duyuruldu. Ayrıca stokçukluk faaliyetinde bulunan 14 yetkili bayiye 66 milyon 879 bin TL para cezası uygulamasının yanı sıra bu bayilerden 9'unun yetki belgesinin de iptal edildiği duyuruldu.

Sıfır ve ikinci el otomobilde fırsatçılığa geçit yok! Yetki belgeleri iptal edildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el araç alım satımında gerçekleşen piyasa bozucu faaliyetler ile haksız fiyat ve stokçuluk fiillerine ilişkin, Bakanlığımız birimlerince çalışmalarımız hassasiyet ve kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın otomotiv piyasasında oluşturulmaya çalışılan arz talep dengesizliğinde, mağduriyet yaşamaması Bakanlığımızın nihai önceliği durumundadır." ifadelerini kullandı.

14 YETKİLİ BAYİYE 66 MİLYON 879 BİN LİRA CEZA

Bakan Bolat, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti;

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğin 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Aynı yönetmelikte yapılan değişiklikle sıfır taşıta ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunanların ikinci el yetki belgesinin iptal edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmış olup bu düzenleme kapsamında 14 yetkili bayiye toplam 66 milyon 879 bin lira idari para cezası uygulanmış ve bu bayilerden 9'unun yetki belgesi iptal edilmiştir.

Böylece, 2023 yılında otomotiv sektöründe haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında bakanlığımız müfettişleri ve il müdürlüğü personelince yapılan denetimler neticesinde toplam 118 milyon 799 bin 782 lira idari para cezası uygulanmıştır.

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