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Haberler Otomobil Fabrikadan çıkan Togg'lar yeni sahiplerini bekliyor! Böyle görüntülendiler

Fabrikadan çıkan Togg'lar yeni sahiplerini bekliyor! Böyle görüntülendiler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un teslimatları hızla sürüyor. Zeytinburnu'ndaki merkezde bekleyen T10X araçları, peş peşe sahiplerine teslim edilmeyi bekliyor. Farklı renklerde bulunan araçlar içinde özellikle siyah ve mavi renk tonları dikkat çekiyor. Togg'un elektrikli C-Suv modeli pazar lideri konumunu koruyor ve Temmuz ayında 627 adet teslimat gerçekleşti. Togg T10X için yapılan ön siparişlerin yoğun ilgisi üzerine teslimat hedefi 20 bin olarak güncellenmişti. Togg'un teslimatları hız kazanırken, şehirlerde T10X modellerinin trafiğinin arttığı gözlemleniyor.

İHA
Fabrikadan çıkan Togg’lar yeni sahiplerini bekliyor! Böyle görüntülendiler

Geçtiğimiz gün tırlarla İstanbul'a getirilen Togg'lar, sahiplerine teslim edilmek üzere Zeytinburnu'ndaki merkezde bekliyor. Temmuz ayında pazar lideri konumunu sürdüren yerli otomobil için sıradaki talihlilerle iletişime geçilip uygun tarihlerde araçlarına kavuşmaları sağlanacak. Teslim için bekleyen T10X araçların yoğunlukla çok siyah (Oltu) ve mavi (Gemlik) renkte oldukları dikkat çekti.

Türkiye'nin yerli milli doğuştan elektrikli otomobil Togg'un teslimatları tüm hızıyla sürüyor. Togg'un Zeytinburnu'ndaki araç test sürüşü ve teslimat mağazasında park halinde bulunan T10X araçlar dikkat çekti. Peş peşe sıralanan onlarca T10X araçlar, sıradaki talihlilerine teslim edilmeyi bekliyor. Kırmızı (Anadolu), mavi (Gemlik), bej (Kapadokya), gri (Kula) ve siyah (Oltu) renklerinde park halinde bulunan T10X araçlar, heyecanlandırdı. Park halinde mavi ve siyah renkli modellerin daha çok olduğu görüldü.

TOGG PAZAR LİDERİ

Geçtiğimiz günlerde Togg'dan yapılan bilgilendirmede toplam teslimatın 1435'e ulaştığı, aracın elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri konumunun sürdüğü bildirildi. Bu rakam sadece Temmuz ayında 627 adet olarak açıklandı. Togg T10X için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Ön siparişlerin 7 günde 100 bini geçmesiyle birlikte, daha önce 12 bin adet olarak açıklanan 2023 yılı için teslim edilecek akıllı cihaz sayısı 20 bin olarak güncellenmişti. 20 bin kişi de yedek listede yer almıştı.

Öte yandan hızlanan Togg teslimatlarıyla birlikte Türkiye'nin birçok şehrinde trafikte T10X modellerin arttığı gözlemleniyor.

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