Elektrikliyle hibritte yükseliş sürüyor

TÜRKİYE'DE yılın 9 ayında benzinli ve dizel otomobil satışlarında düşüş sürerken, elektrikli ve hibrit otomobil satışları yüzde 44.7'lik pazar payıyla 331 bin 955'e yükseldi.

PAZAR PAYI BÜYÜYOR

Otomobil satışları bu yıl ocak-eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9.98 artarak 742 bin 687, hafif ticari araç satışları da yüzde 5.92 yükselerek 184 bin 960 oldu. Türkiye otomobil pazarında 345 bin 838 benzinli otomobil, 198 bin 174 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 58 bin 695, otogazlı otomobil satış sayısı ise 6 bin 199 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 132 bin 640 olarak kayıtlara geçti. Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği uzatılmış menzil sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde yılın 9 ayında elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 18'lik pazar payıyla 133 bin 781'e yükseldi