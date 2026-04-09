Araç multimedya ekranlarına getirilecek yasakta detaylar belli oldu

Eller serbest navigasyon ve telefon kullanımı gibi kolaylıklar sağlayan multimedya ekranların takılmasının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Plaka konusunda ise şoförler odaları tarafından basılan plakalar kullanılmaya devam edilecek. Odalara plakalarını uygun hale getirmek için 1 Ocak 2027'ye kadar süre verilecek. Uygun hale getirmeyen odaların plaka basma yetkileri 6 aylığına iptal edilecek.

EKRANA VİZE, FİLME CEZA TRAFİK

güvenliğini etkilemeyen konularda sürücülere esneklik sağlanacak. Ancak araç seyir halinde iken ekranlarda video oynatılmasına izin verilmeyecek. Bu araç muayene istasyonlarında ve trafik denetleme noktalarında kontrol edilecek. Seyir halinde video oynatımına izin veren ekran sistemlerine ceza yazılacak. Ses sitemlerinde ise araçların orijinal hoparlör yerine yeni ve kaliteli hoparlörler takılmasına müsaade edilecek. Ancak bagajda ya da farklı noktalara ekstra ses oluşturmak için takılan subwoofer ve kutu bas gibi aksesuarlara izin verilmeyecek. Plaka konusunda ise şoförler odaları tarafından basılan plakalar kullanılmaya devam edilecek. Plakalar iptal edilmeyecek, ceza verilmeyecek.