Robotlar okullu oldu

Teknolojinin ilerlemesiyle hayatımızın her alanında yenilikler yaşanmaya devam ediyor. Okula gidemeyen öğrenciler için görüntülü konuşmayla ‘uzaktan eğitim’ yapılırken, Japonlar bir hamle daha yaptı. Artık hastalanan öğrenci yerine okula robot gidecek

GELECEĞE BAKIŞ - ERMAN AZAR

Teknolojide yeni geliştirmelerin hayata geçirildiği ülkelerin başında Japonya geliyor. Son olarak, Japonya'dan gelen bir haber öğrencilerin yüzünü güldürdü. Hastalanan öğrenci yerine artık okula robot gidecek. Derslere girecek olan robot, kayıt tutacak ve hasta olan öğrenciyi bilgilendirecek.



TELAFİ KOLAYLIĞI



Hastalanan öğrenci okula gitmediği zaman o gün işlenen tüm dersleri kaçırıyor ve bunun kimi zaman telafisi olamayabiliyor. Ancak bu durma da teknolojik bir çözüm getirildi. Dünyanın bir çok ülkesinde artık okula gidemeyen öğrenciler için uzaktan eğitim yapılıyor. Yani ders işlendiği esnada görüntülü konuşma yapabilen cihazlarla öğrencilerin uzaktan da dersi takip etmeleri ve katılım göstermeleri sağlanıyor. Japonya ise bunu bir adım daha ileriye taşıdı. Gelişen teknolojilerle birlikte artık hastalanan ve okula gidemeyen öğrenci yerine okula robot gönderilmeye başlanacak. Geçtiğimiz günlerde Japonya'nın Kasama şehrindeki okulda uygulanmaya başlanan bu sistem ile derslere robotlar girmeye başladı.



SINIFTAYMIŞ GİBİ



Küçük bir büst boyutunda olan Ori Hime isimli robot, masanın ya da sıranın üzerinde durabiliyor ve üzerindeki kamera ile anlık görüntüleri öğrenciye aktarıyor. Böylece tüm dersi sınıftaymış gibi dinleyen öğrencinin, dersleri kaçırmasının önüne geçiliyor. Robotun üzerinde kollar bulunuyor. Kamerası ile birlikte kolları da uzaktan kontrol edilebiliyor. Ayrıca üzerinde bir mikrofon ile gelen Ori Hime sayesinde sınıfa gidemeyen öğrenci mikrofonla derse de katılabiliyor.



DAHA DA GELİŞECEK



Japonya'da başlayan bu pilot uygulamanın ilerleyen yıllarda diğer ülkelerde de yaygınlaşması bekleniyor. Tabii ki daha iyi sonuçlar alınması için pilot uygulama bir süre daha devam edecek. Ori Hime isimi robotun arkasında Ory Laboratuvarları var. Şirketin CEO'su Kentaro Yoshifuji konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 10'lu yaşlarındayken bir hastalık nedeniyle okula devam edemediğini ve bu gibi sorunları yaşayan öğrencilere yardımcı olmak istediğini belirtti.



EMNİYETE DE KATILDILAR



Yaptığı robotlarla dünyanın dikkatini üzerine çeken Boston Dynamics'in robotları hayatımıza girmeye başladı. ABD'deki Massachusetts Eyalet Polisi'nin ağustos ve kasım ayları arasında Boston Dynamics'in Spot isimli robotunu kiraladığı ortaya çıktı. Bir polis sözcüsü, kiralanan köpeğin mobil uzaktan gözlem cihazı olarak kullanılacağını söyledi. Yani şüpheli çantalar ve tehlikeli yerlerde sorumluluğu robot köpekler üstlenecek. Polis merkezi tarafından yapılan açıklamada robotun yazılımının kişiselleştirilmediği ya da robotun silahlandırılmadığı belirtiliyor. Boston Dynamics de konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve robotlarını barışçıl hedeflerle kiralandığını belirtti. Şimdilik en büyük endişe, Massachusetts Eyalet Polisi'nin halka açıklama yapmadan robotu silahlandırabilme ihtimali. Ancak şirket yetkilileri, anlaşmanın bozulması durumunda robotların geri alınacağını da açıkladı.