Yerli otomobilden yeni fotoğraf!

Yerli otomobile ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. Dün far tasarımı gösterilen otomobilin bugün de kaportası gün yüzüne çıktı. Her gün TOGG'un Twitter hesabında saat 14:30'da araçlara ilişkin detaylar yayınlanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık Cuma günü tanıtacağı yüzde 100 yerli otomobil SUV modeliyle ilgili yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

Yerli otomobile ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. Dün far tasarımı gösterilen otomobilin bugün de kaportası gün yüzüne çıktı. 27 Aralık'ta yapılacak lansman öncesinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından araçlara ilişkin detay paylaşmaya başladı. Her gün TOGG'un Twitter hesabında saat 14:30'da araçlara ilişkin detaylar yayınlanacak.



FARLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımı için geri sayım başladı. Aracın üreticisi, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Tasarıma ilişkin ilk fotoğraf, sosyal medya üzerinden yayınladı. Ayrıca, her gün 14.30'da araçla ilgili yeni detayların paylaşılacağı vurgulandı. "Bizi takip etmeye devam edin" ifadeleri kullanıldı.



BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Kuala Lumpur Zirvesi için Malezya'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin yerli otomobile ilişkin sorusuna, "Türkiye'nin Otomobili sorusuna gelince, (ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım." ifadelerini kullanmıştı.

Yerli otomobilden ilk fotoğraf

Yerli otomobilde sürpriz! SUV modelin yanı sıra sedan model de görücüye çıkacak