  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Teknoloji > Yerli otomobilden yeni kare!

Yerli otomobilden yeni kare!

Yerli otomobilden yeni kare!

25.12.2019, 15:00 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019,15:38

Daha önce far tasarımı ve kaportası gün yüzüne çıkan yerli otomobilin bugün de tamponu ve difüzörü gösterildi. Bugün yayınlanan görüntüde lale detayı dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık Cuma günü tanıtacağı yüzde 100 yerli otomobil SUV modeliyle ilgili yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Yerli otomobile ilişkin kaporta ve fardan sonra bugün de tampon ve difüzör görüntüsü yayınlandı. Yerli otomobilin tanıtımına ise sayılı saatler kaldı.

YERLİ OTOMOBİLDE LALE DETAYI
Yerli otomobil tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu ise çalışmalarına son sürat devam ediyor. Twitter üzerinden paylaşılan fotoğraflarda yerli otomobilin bugün ön tampon ve difüzör görüntüsü yayınlandı.

Lale figürlü difüzörü görülürken, ön tamponun da silueti ortaya çıktı.

Yerli otomobilden ilk fotoğraf

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yerli otomobilden yeni kare! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN