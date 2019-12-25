Yerli otomobilden yeni kare!

Daha önce far tasarımı ve kaportası gün yüzüne çıkan yerli otomobilin bugün de tamponu ve difüzörü gösterildi. Bugün yayınlanan görüntüde lale detayı dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık Cuma günü tanıtacağı yüzde 100 yerli otomobil SUV modeliyle ilgili yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Yerli otomobile ilişkin kaporta ve fardan sonra bugün de tampon ve difüzör görüntüsü yayınlandı. Yerli otomobilin tanıtımına ise sayılı saatler kaldı.

YERLİ OTOMOBİLDE LALE DETAYI

Yerli otomobil tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu ise çalışmalarına son sürat devam ediyor. Twitter üzerinden paylaşılan fotoğraflarda yerli otomobilin bugün ön tampon ve difüzör görüntüsü yayınlandı.

Lale figürlü difüzörü görülürken, ön tamponun da silueti ortaya çıktı.

Yerli otomobilden ilk fotoğraf