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Haberler Teknoloji Son dakika: Elektrikli sürücüsüz otobüs tanıtıldı! İlk konuğu Başkan Erdoğan

Son dakika: Elektrikli sürücüsüz otobüs tanıtıldı! İlk konuğu

Son dakika...Başkan , Türk mühendislerin ürettiği elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." dedi.

Son dakika: Elektrikli sürücüsüz otobüs tanıtıldı! İlk konuğu Başkan Erdoğan

01.02.2021, 15:30 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021, 15:54

Türkiye'nin ilk akıllı "sürücüsüz otobüs" çalışmalarında sona gelindi. Türk mühendisler tarafından üretilen otobüs, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde test sürüşü gerçekleştirildi. Törene Başkan Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Türkiye'nin ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti. Elektrikli sürücüsüz otomobil sene başında duyurulmuştu.

Başkan Erdoğan, Türk mühendislerin ürettiği Electric'i test etti. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." dedi.

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