Bayraktar AKINCI TİHA milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırdı!

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli geçtiğimiz hafta gökyüzü ile buluşmuştu.

Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP'ye sahip olan B modeli devam eden test uçuşlarında milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmayı başardı.

#AKINCI 4️⃣0️⃣.1️⃣0️⃣0️⃣ ft'te!#AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı.



Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı.



Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/DJdbUPssXS March 11, 2022

40 BİN 170 FEET'E ÇIKTI

Kar, kış demeden Çorlu'da test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B, farklı irtifalarda gerçekleştirdiği testlerin ardından 40 bin 170 feet yüksekliğe çıktı. Bayraktar AKINCI B, böylece yerli ve milli bir hava aracının çıktığı en yüksek irtifaya ulaşmış oldu.