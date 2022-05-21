’Google aramasında çıkan habere telif ödenmeli’

Google, Mayıs başında Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etti. Ücretsiz içerikler üzerinden para kazanması dolayısıyla suçlanan Google, 300 medya kuruluşuna ödeme yapacak. Google'ın Almanya, Fransa ve Hollanda ile birlikte diğer pek çok AB ülkesi için 'telif hakkı ödeme kararı' sonrası benzer bir sistemin Türkiye'de de uygulanması gerektiği gündeme taşındı.



DÜNYA İÇİN ÖRNEK OLDU

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Google'ın geçen Kasım ayında Fransız haber ajansı AFP ile yaptığı anlaşmanın dünya için örnek teşkil ettiğini belirterek, "Türkiye'de de bu regülasyonları uygulayan kurumlar düzenleme yapmalı" dedi. Google'ın telif yasasına imza attığı zaman haber ve içerikler için para ödeyeceğini ifade eden Eraslan, "Türkiye'de en çok kullanılan arama motoru Google. Elbette yapılan haberlerin, verilen emeğin teliflendirilmesi gerekli" diye konuştu. Dijital telif yasası tartışmalarının geçtiğimiz yıllarda da gündeme geldiğini ancak yasa çıkmadığı için tartışmaların sürdüğünü ifade eden Eraslan, Türkiye'de İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Basın İlan Kurumu, Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu (BTK) gibi kurumların bu sürece öncülük etmesi gerektiğini kaydetti.



Levent Eraslan

AVRUPA ÜLKELERİYLE ANLAŞMA İMZALANDI

Google'ın haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal, "Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla yerel, ulusal ve uzman medya kuruluşuyla anlaşma imzaladık" dedi. Ayrıca platformun diğer medya kuruluşlarının da ödeme sistemine dahil olması için bir düzenleme geliştireceği kaydedildi. Google'ın, Avrupa'daki 300 medya kuruluşu için uyguladığı sistemin Türkiye'de de uygulanması gerektiğine dikkat çekiliyor.

'ZORUNLU HALE GETİRİLMELİ'

SODİMER Başkanı Levent Eraslan, Google'da arama kısmına konuyu yazıp tıkladığımızda gelen her şeyin bir bedeli olduğunun altını çizdi. Eraslan, "Google, Avrupa Birliği Telif Hakkı Kuralları'nı kabul etti. AB'nin telif hakları Google'ı buna mecbur etti. Burada bir regülasyon/düzenleme var. AB'nin telif hakkı kuralları olmasaydı, Google içeriklere para vermek için böyle bir sisteme gitmezdi. Bizim de bunu zorunlu hale getirmemiz gerekiyor. Avustralya, Kanada da bunları yaptı. Hükümetlerin çevrimiçi platformların içeriklerine yönelik aracı olduğunu görüyoruz. Ama bizim yasalarımızda bunu tam karşılamıyorsa Google ödeme yapmıyor" dedi.