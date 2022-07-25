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Haberler Teknoloji Devlet Su İşleri (DSİ) 50 bekçi alacak! Başvuru nereden nasıl yapılır?

Devlet Su İşleri (DSİ) 50 bekçi alacak! Başvuru nereden nasıl yapılır?

Devlet Su İşleri, İŞKUR üzerinden 50 bekçi alımı yapacağı duyurusunda bulundu. DSİ personel alımına başvuruda bulunanlar 'DSİ personel alımı nereden yapılacak? DSİ personel alım şartları neler? DSİ bekçi alımı için başvuru koşulları neler?' sorularını araştırıyor. İşte Devlet Su İşleri personel alımına ilişkin tüm detaylar...

25.07.2022, 12:39 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022, 12:47

Devlet Su İşleri DSİ 50 bekçi alacak! Başvuru nereden nasıl yapılır?

Devlet Su İşleri taşra teşkilatına 50 bekçi alımı gerçekleştireceği bilgisini paylaştı. İlana başvuruda bulunacak olan www.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Peki DSİ bekçi alımı için gereken koşullar neler? Başvuru nereden nasıl yapılır? İşte DSİ personel alımına ilişkin tüm detaylar...

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında çalışacak 50 bekçi alımı gerçekleştirecek. DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, DSİ, taşra teşkilatında bekçi olarak çalıştırılmak üzere 50 sürekli işçi alacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "Açık Kamu İş İlanları" bölümünde ilan edilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR il müdürlükleri veya www.iskur.gov.tr aracılığıyla yapabilecek.

Başvuruda bulunan adayların, en fazla 40 yaşında ve en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekecek.

Adaylardan ayrıca, "silahlı özel güvenlik" belgesi ve kartına sahip olmaları istenecek.

İSTANBUL KALKINMA AJANSINA 3 PERSONEL
Öte yandan İstanbul Kalkınma Ajansının, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2 uzman ve 1 destek personeli alınacak.

Söz konusu alım için 15-29 Ağustos tarihlerinde "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvuru yapılabilecek.

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