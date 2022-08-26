Geri dönüştürülmüş teknoloji ürünleri yolda

Bugün en çok satın alınan ürünler arasında teknoloji ürünleri ilk sıralarda yer alıyor. Eskiden arzu nesnesi ayakkabı veya çantayken şimdi akıllı telefonlar ve bilgisayarlar yani teknoloji ürünleri arzu nesnesi oldu. Bu yüzden geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak üretilen dizüstü bilgisayar, tablet, klavye ve hoparlörler dikkat çekiyor. 2022 model iPad Air, yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum kasaya sahip. Anakarttaki lehimlerde yüzde 100 geri dönüştürülmüş kalay, kasa ve hoparlörlerdeki mıknatıslarda ise yüzde 100 geri dönüştürülmüş nadir bulunan toprak elementleri kullanılıyor. Tüm iPad modelleri Apple'ın enerji verimliliği konusundaki yüksek standartlarını karşılıyor ve pek çok zararlı maddeyi içermiyor. Ambalajlardaki ağaç lifleri ise geri dönüştürülmüş kaynaklardan veya sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan geliyor.



MARKALAR HEDEF KOYUYOR

Apple bugün küresel kurumsal operasyonlarında tamamen karbon nötr olmayı başardı. 2030'a kadar ise üretim tedarik zinciri ve ürün yaşam döngüleri de dahil tüm çalışmalarında iklim üzerindeki etkisinin net olarak sıfır olmasını planlıyor. Bu da satılan her Apple aygıtının bileşen üretimi, montaj, nakliye, müşteri kullanımı ve şarjdan geri dönüşüm ve malzemelerin geri kazanılmasına kadar her aşamada yüzde 100 karbon nötr olması demek. Acer Chromebook Vero 514'ün kasasında, yüzde 30 geri dönüştürülmüş (PCR) plastik malzeme ve yüzde 90 geri dönüştürülmüş kâğıt ambalaj kullanıyor. Yeni Acer Chromebook Vero 514 (CBV514-1H/T), bileşenlerinin yükseltilmesi, onarılması, sökülmesi ve geri dönüştürülmesinin kolay olması sayesinde cihazın ömrünü uzatan düşünceli tasarımı ile öne çıkıyor. Genel olarak tüm donanımı geri dönüştürülmüş malzemeler içeren cihazın kasasında yüzde 30 ve tuş kapaklarında yüzde 50 geri dönüştürülmüş (PCR) plastik malzeme ile dokunmatik yüzeyinde yüzde 100 okyanusa bağlı plastik ve ambalaj tasarımında yüzde 90 geri dönüştürülmüş kâğıt kullanılmış.



AZALT-KULLAN-DÖNÜŞTÜR

Yeni Acer Chromebook Vero 514'ün kasası ve ekran çerçevesi yüzde 30 ve klavye tuş başlıkları ile hoparlörü yüzde 50 PCR plastik içeriyor. Dahili fan muhafazasında ve OceanGlass dokunmatik yüzeyinde okyanusa bağlı plastikler kullanılmış olan Chromebook, bu sayede okyanustaki plastik atıkların azaltılmasına katkıda bulunurken aynı zamanda bu malzeme cihazda şık, cam benzeri bir doku ve duyarlı dokunma hissi yaratıyor. RAM ve SSD'yi değiştirmek için standart vidalarla kolayca çıkarılabilen alt kapak ile onarım ve yükseltme süreçleri basitleştirilen Chromebook'ta, bu sayede uzun ömürlü bir kullanım sağlanırken, çevresel etki de en az indirilmiş. Cihaz, gri parke taşı kaplamalı motifli boyasız kasası ve yüzde 99 geri dönüştürülebilir ekran paneline ile oldukça şık bir görünüme sahip. MIL-STD 810 test standartlarını karşılayan Acer Chromebook Vero 514, bu sayede hem darbelere daha dayanıklı hem de 122 cm'ye kadar yükseklikten düşmelere karşı cihazı koruyan güçlendirilmiş bir tasarım ile geliyor. Yeni Acer Chromebook Vero 514, Aspire Vero dizüstü bilgisayarlar, Veriton Vero Hepsi Bir Arada, Vero monitörler, Vero projektör ve fare ve klavye gibi Vero markalı aksesuarları içeren Acer'ın Vero serisine en son eklenen ürün olarak ailedeki yerini almış durumda.

30 DAKİKADA ŞARJ EDİLİYOR

Ambalaj tasarımında da geri dönüştürülebilir malzeme tercih eden Acer bu sayede çevresel atıkları en aza indirmeye yardımcı oluyor. Yüzde 90 geri dönüştürülebilir bir kutu ile tüketicilere ulaştırılan bilgisayarın çantası ve klavye kılıfı ise yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastik içeriyor. Adaptör kılıfı ise geleneksel plastik torba yerine kâğıttan yapılmış. Çok amaçlı bir kutu olacak şekilde tasarlanan iç ambalajı, siz cihazınızı açıp kurulumunu yaptıktan sonra da tamamıyla yeniden kullanılabiliyor. Bu şık kutu üçgen bir dizüstü bilgisayar standı olarak ya da ev ve ofis işlerinde farklı amaçlar için kullanılabiliyor. En yeni 12. Nesil Intel Core işlemciler ve Intel Iris Xe grafik kartından güç alan Acer Chromebook Vero 514, bu gelişmiş özellikleri ile iş birliği, üretkenlik ve eğlence ihtiyaçlarının üstesinden kolaylıkla geliyor. Hızlı şarj özelliği ile 10 saatlik pil ömrünün yüzde 50'si yalnızca 30 dakikada şarj edebilen Acer Chromebook Vero 514 bu sayede kullanıcıların gün boyunca kesintisiz performans elde etmesini sağlıyor.



GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ KUMAŞ

Canlı renkleri, gelişmiş Bluetooth özelliği, daha uzun pil ömrü ve yüzde yüz geri dönüştürülmüş kumaşa sahip olan WONDERBOOM 3 kablosuz hoparlör, eğlencenin katlanarak artmasını sağlıyor. Eğlenmeyi bilenlerin merakla beklediği Ultimate Ears WONDERBOM 3 kablosuz hoparlör, kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu ürünle birlikte Ultimate Ears, popüler taşınabilir Bluetooth hoparlör serisini genişletiyor. Yüzde yüz geri dönüştürülmüş kumaştan ve kullanım ömrü sonra ermiş elektronikler kullanılarak üretilen ürün, 360 derece ses kalitesi sunuyor. 14 saate kadar pil ömrü sağlayan WONDERBOOM 3, IP67 sertifikası sayesinde su ve toz geçirmiyor. Evde, havuzda veya yürüyüş yaparken müzik keyfi yaşanmasını mümkün kılan hoparlör, eğlencenin her zaman devam etmesine olanak tanıyor. WONDERBOOM 3, dikkat çeken dört renk seçeneği ile birlikte geliyor. Parlak gri, canlı pembe, mavi ve siyah renk seçenekleriyle beğeniye sunulan ürün, 40 metrelik bir mesafeden bile Bluetooth özelliğiyle kolaylıkla bağlantı yapabilmeyi sağlıyor. Ayrıca darbelere karşı dayanıklı olan WONDERBOM 3, kablosuz olarak iki ürüne kadar birbiriyle eşleştirilebiliyor ve bu sayede daha yüksek seiyede ses elde edilebiliyor.



YENİ MACBOOK AİR KASASI YÜZDE 100 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Şimdi kasa mıknatıslarında yüzde 100 geri dönüştürülmüş nadir bulunan toprak elementleri kullanılması sayesinde hem yeni MacBook Air hem de 13 inç Mac- Book Pro çevre üzerindeki etkisini minimuma indiriyor. Kasası yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen MacBook Air, sertifikalı geri dönüştürülmüş çelik kullanan ilk Apple ürünü olma özelliğini taşıyor. Her iki ürün de Apple'ın enerji verimliliği konusundaki yüksek standartlarını karşılıyor ve birçok zararlı maddeyi içermiyor. Üstelik ambalajda kullanılan işlenmemiş ağaç lifi, sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan geliyor. Apple bugün küresel kurumsal operasyonlarında tamamen karbon nötr olmayı başardı. 2030'a kadar ise üretim tedarik zinciri ve ürün yaşam döngüleri de dahil tüm çalışmalarında iklim üzerindeki etkisinin net olarak sıfır olmasını planlıyor. Bu, Apple'ın geliştirdiği her Mac'in tasarımından üretimine kadar yüzde 100 karbon nötr olması demek.

TİMUR SIRT