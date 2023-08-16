Washington Post: Musk, sevmediği web sitelerine erişimi geciktiriyor

X platformu, son dönemde New York Times, Reuters, Instagram gibi büyük hesapların paylaşımlarına tıklanmasında 5 saniyelik bir gecikme uygulama kararı aldı. Bu adım, X'in platformunun kullanıcılarına erişim hızını etkileyerek dikkat çekti. Özellikle bu yavaşlatılan bağlantılar arasında, X ile rekabet eden firmaların yanı sıra Elon Musk'ın eleştiri getirdiği platformlar da bulunuyor.

Bu gecikme uygulamasıyla ilgili bazı çevreler, X'in kendi platformunu daha hızlı ve erişilebilir hale getirmek amacıyla böyle bir adım attığını öne sürüyor. Özellikle haber siteleri ve büyük medya kuruluşlarının linklerine tıklanmasında yaşanan bu 5 saniyelik gecikme, kullanıcıların deneyimini etkileyerek daha yavaş bir erişim sağlanmasına neden oluyor.

Bu durumun özellikle X'e rakip olan firmaların içeriklerine yönelik bir tür engelleme veya dezavantaj yaratma amacını taşıyıp taşımadığı ise tartışma konusu. Elon Musk'ın bu konuda yaptığı eleştiriler de göz önünde bulundurulduğunda, X'in bu gecikme uygulamasının daha geniş bir stratejinin parçası olabileceği düşünülüyor.

Bu bağlamda, gecikmenin "t.co" alan adını nasıl etkilediği de dikkat çekiyor. "t.co" genellikle Twitter üzerinden paylaşılan bağlantıların kısaltılmış hali olarak kullanılıyor. Bu kısaltılmış linklerin üzerine tıklandığında ilgili sayfaya yönlendirme yapılıyor. Ancak bu yeni uygulama ile bu tür bağlantılara tıklanmasının 5 saniye daha uzun sürmesi, kullanıcıların erişim hızını olumsuz etkiliyor.

X platformu, konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadı. The Guardian gibi medya kuruluşları, konuyla ilgili X'ten açıklama talep etti ancak henüz bir geri dönüş alınabilmiş değil.

TWEETDECK ÜCRETLİ OLDU VE ADI DEĞİŞTİ

Ayrıca, Twitter kullanıcılarının birden fazla hesabın paylaşımlarını yönetmek için kullandığı profesyonel araç TweetDeck de artık ücretli hale getirildi. Türkiye'deki kullanıcılar, TweetDeck'i kullanabilmek için 1569,99 TL ödemek zorunda kalacaklar. Bu adımın, Twitter'ın X olarak adını değiştirmesiyle uyumlu bir şekilde alındığı ve TweetDeck'in yeni adının XPro olduğu da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

BLUE ABONESİ OLMAK ZORUNLU

TweetDeck için Blue abonesi olunca kullanım açılıyor. Blue'nun ayrıcalıkları olarak X şunları sıralıyor:

-Sohbetlerde ve aramada öncelikli sıralamalar

-Sana Özel ve Takip Edilenler zaman akışlarındaki reklamlar arasında yaklaşık iki kat daha fazla gönderi gör.

-Gönderilerine kalın ve italik metin ekle

-Daha uzun videolar ve 1080p videolar yayınla

-Tweeti Düzenle, Yer İşareti Klasörleri dahil olmak üzere tüm mevcut Blue özelliklerine erişim ve yeni özelliklere erken erişim

-Daha fazla bilgi al

-Daha uzun gönderiler

-Uzunluğu 25.000 karaktere kadar olan gönderiler, yanıtlar ve alıntılar oluştur.

-Gönderiyi düzenle

-Gönderilerini 30 dakika içinde 5 defaya kadar düzenle.

-NFT Profil Resimleri

-Hünerlerini göster ve sana ait bir NFT'yi profil resmin olarak ayarla.