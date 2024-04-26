Girişimlerin portföy değeri 190 milyon dolara ulaştı

Girişim Sermayesi Fonu iştiraki TT Ventures ile girişim ekosistemine yatırım yapan Türk Telekom'un yatırım yaptığı girişimlerin toplam portföy değeri 190 milyon doları buldu. 81 ilin tamamında, tüm ilçe ve köyleri uçtan uca fiber ağlarla ören Türk Telekom, fiber altyapı uzunluğunu 2023 yıl sonu itibarıyla 437 bin kilometreye taşıdı. 2022 yıl sonu itibarıyla 31,4 milyon haneyi kapsayan fiber ağ, 2023 yıl sonunda 32,2 milyon hane kapsamasına ulaştı. Yeni nesil teknolojileri ve bu teknolojileri besleyen girişimleri destekleyen Türk Telekom'un Girişim Sermayesi Fonu iştiraki Türk Telekom Ventures aracılığıyla yatırımda bulunduğu girişimlerin portföy değeri 190 milyon doları buldu.

SİBER GÜVENLİKTE LİDER

VERİ merkezi, siber güvenlik ve bulut bilişim çözümleriyle işletmelerin dijitalleşmesinde lokomotif rol üstlenirken, verinin korunması görevini milli sorumluluk bilinciyle yürüten Türk Telekom, IDC (International Data Corporation) tarafından yayınlanan Türkiye Siber Güvenlik Pazar Analizi Raporu'na göre Siber Güvenlik Hizmetleri Kategorisi'nde 3 yıldır üst üste "Pazar Lideri" konumunu sürdürdü.

TEKNOLOJİ İHRAÇ EDEN ÜLKE

Türkiye'nin dijital dönüşümü için 81 ilin her köşesinde yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak bir telekom şirketi olmanın ötesinde Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı yapma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürdüğümüz 2023 yılını hedeflerimize ulaşarak tamamladık. Ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden vizyonuna öncülük etmek ve teknoloji birikimimizle bölgemize liderlik etmek için 2024'te de yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz" diye konuştu.