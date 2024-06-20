‘TahtApp’ uygulaması az gören çocuklara ışık oldu

Türk Telekom, Günışığı projesi kapsamında az gören çocukların sınıf içi eğitimleri için geliştirdiği TahtApp uygulaması ile eğitime ışık oldu. TahtApp uygulaması sayesinde Günışığı çocukları, öğretmenin tahtaya yazdığı bilgileri, önlerindeki tabletten anında görebiliyor. Bugüne kadar 14 ilde 50 okula kurulan ve her yıl sayısı artan TahtApp uygulaması ile Günışığı çocukları akranları ile eş zamanlı derslerini takip edebiliyor.

'DEĞER KATACAĞIZ'

GÜNIŞIĞI projesi çocuklarından 5. Sınıf öğrencisi Eyüp Kaan Ekinci de TahtApp uygulaması ile derslerini takip ederken, tamamladığı eğitim-öğretim yılı sonrasında karnesini ve takdir belgesini Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'dan aldı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'ye Değer anlayışımız kapsamında, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Günışığı projemiz için mühendislerimizin geliştirdiği TahtApp uygulamasını kullanan Eyüp Kaan'ın karne heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji yaklaşımımızla Türkiye'ye değer katmaya devam edeceğiz" dedi. Türk Telekom, teknolojinin ve dijitalleşmenin sunduğu imkânları eğitime entegre ederek fırsat eşitliğini kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile yaygınlaştırıyor. Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği Günışığı Projesi, az gören çocukların erken müdahale ile görme yetilerini artırmalarını ve engelsiz akranları ile birlikte aynı sınıflarda eğitim almasını sağlıyor. Günışığı Projesi kapsamında Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması ile az gören çocuklar sınıf tahtasında yer alan içerikleri bir kamera ile algılayarak, tabletlerinde gerçek zamanlı görebiliyor. 14 ilde 50 okulda kaynaştırma sınıflarına kurulan TahtApp uygulaması ile öğrenciler, dersi dinleyip eş zamanlı tahtayı tabletten takip edebiliyor.

UYGULAMAYA TAKDİR

Karnesini Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'dan alan Eyüp Kaan Ekici duygularını şöyle ifade etti: "Bu proje benim okul hayatımda büyük bir fark yarattı. Arkadaşlarımla eş zamanlı dersleri takip etme olanağım oluyor. Bu proje ile başarım da katlandı. Bize bu imkânı sağlayan Günışığı Projesi ve TahtApp uygulamasını geliştiren Türk Telekom'a çok teşekkür ediyorum."