GÖKSUR, su üstü platformundan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin denizlerdeki kritik unsurlarından ASELSAN'ın nokta hava savunma sistemi GÖKSUR, Mavi Vatanı, gemisavar ve seyir füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, savaş uçakları ve helikopter tehditlerine karşı savunacak.

GÖKSUR atışlı testi, TCG BEYKOZ'dan Sinop açıklarında dün başarıyla icra edildi. GÖKSUR güdümlü mermisi BOZDOĞAN füzesinin yüksek performanslı yeteneklerinin yanı sıra çift yönlü veri bağı haberleşmesi sayesinde deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirildi.

Nokta hava savunma sistemi GÖKSUR, GÖKSUR 100-N VLS dikey atım sistemi (Modular Vertical Launch System), GÖKSUR 100-N/StA bağımsız görev yapabilen (All in One System) ve GÖKSUR 100-N savaş yönetim sistemi ile entegre görev yapabilen (Combat Management Integrated System) konfigürasyonları ile Türkiye'nin donanmasının hizmetine sunulmaya hazır duruma geldi.

GÖKSUR, 360 derece tehdit imha kabiliyeti, yeni nesil kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı güdümlü mermi, satha yakın uçan tehditlere karşı yüksek etkinlik, çoklu angajman kabiliyeti, yapay zeka destekli atış kontrol sistemi, modüler mimari tasarımı sayesinde farklı boyutlardaki platformlara entegrasyon kolaylığı, müstakilen ve/veya platformun savaş yönetim sistemine entegre çalışabilme kabiliyeti, veri bağı ile uplink/downlink ara safha güdüm yetenekleri ile Türkiye'nin Mavi Vatanı savunma kabiliyetini üst düzeye taşıyacak.

PARİS'TE ZİYARETÇİLERİN BÜYÜK İLGİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Modüler yapısı ile pek çok fırkateyn ve korvete uyarlanabilmesi nedeniyle yüksek ihracat potansiyeli taşıyan GÖKSUR, Paris'te gerçekleşen Euronaval 2024 Fuarı'nda ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmişti.

Bakan Kacır'dan GÖKSUR IIR füzesinin ilk atışına ilişkin değerlendirme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk atışı yapılan GÖKSUR IIR füzesine ilişkin, "Çelikkubbe'nin stratejik bir parçası olan katmanlı hava savunma sistemimiz, milli gemilerimizin güvenliğini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından GÖKSUR IIR füzesine ilişkin paylaşım yaptı.

TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen GÖKSUR füzesinin ilk atışının TCG Beykoz Gemisi'nden başarıyla gerçekleştirildiğini anımsatan Kacır, "Çelikkubbe'nin stratejik bir parçası olan katmanlı hava savunma sistemimiz, milli gemilerimizin güvenliğini sağlayacak. GÖKSUR Yakın Hava Savunma Sistemi, açılı ya da dikey atım yeteneği, çoklu hedef önleme kabiliyeti ve parçacık tesirli harp başlığıyla zorlayıcı hava hedeflerine karşı etkili savunma sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

SSB BAŞKANI GÖRGÜN'DEN GÖKSUR IIR FÜZESİ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, ilk atışı yapılan GÖKSUR IIR füzesi ile ilgili, "GÖKSUR nokta hava savunma sistemi 15 kilometre menzil, IIR füze, dikey atış ve satha yakın uçan tehditlere karşı yüksek etkinlik özellikleriyle ön plana çıkıyor." ifadesini kullandı.

SSB Başkanı Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, ASELSAN'ın öz kaynaklarıyla TÜBİTAK SAGE ile geliştirilen GÖKSUR IIR füzesinin ilk atışının, GÖKSUR 100-N VLS atıcı sistem üzerinden TCG Beykoz gemisinden başarıyla yapıldığını belirtti.

Görgün, şunları kaydetti:

"GÖKSUR 100-N VLS, farklı platformlara kolaylıkla entegre edilebilme, modüler ve birbirine bağlanabilir çoklu kullanım imkanı sağlayacak. Atışı yapılan GÖKSUR IIR füzesi ile de veri bağı kabiliyeti, füze kanatçık katlama ve kanister kullanımı başarıyla test edilmiş oldu. GÖKSUR nokta hava savunma sistemi 15 kilometre menzil, IIR füze, dikey atış ve satha yakın uçan tehditlere karşı yüksek etkinlik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Ülkemize önemli bir savunma yeteneğinin kazandırılması yolundaki başarılarda emeği olan TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ekiplerimizi tebrik ediyoruz."