İris Gölü kurtarıldı! yeniden kuşların oldu

İlçeye bağlı Küçükbahçe Köyü sınırları içinde yer alan ve kuşların göç yollarındaki duraklarından biri olan göl, yapılan zamanında müdahale ile Gümüşhane'de göz göre göre yok olan Dipsiz Göl'ün kaderini paylaşmadı.