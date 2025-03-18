MSÜ sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSÜ sonuçları için belirlenen tarihin gelmesiyle birlikte, MSÜ sonuçları açıklandı mı sorusu adaylar arasında yankı uyandırdı. 23 Şubat tarihinde düzenlenen sınava ilişkin sonuç bilgileri Milli Savunma Üniversitesi tarafından duyurulacak ve adaylar bu doğrultuda tercihlerini yapacak. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar.

Giriş Tarihi : 18 Mart 2025 08:56 Son Güncelleme : 18 Mart 2025 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





