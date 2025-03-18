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Haberler Galeri MSÜ sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSÜ sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSÜ sonuçları için belirlenen tarihin gelmesiyle birlikte, MSÜ sonuçları açıklandı mı sorusu adaylar arasında yankı uyandırdı. 23 Şubat tarihinde düzenlenen sınava ilişkin sonuç bilgileri Milli Savunma Üniversitesi tarafından duyurulacak ve adaylar bu doğrultuda tercihlerini yapacak. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar.

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MSÜ sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM 2025 sınav takviminde MSÜ sınav sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanacağını ilan etmişti. Söz konusu tarihin gelmesiyle birlikte MSÜ sonuçları açıklandı mı sorusu adayların araştırmaları arasında yer tuttu. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde eğitim alarak askeri öğrenci olmayı hedefleyen yüz binlerce aday MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusuyla açıklamaları takip ediyor.

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MSÜ sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2025 MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 18 Mart'ta (bugün) açıklanacak.

Sonuçlar duyurulduğunda detaylar haberimize eklenecek.

MSÜ sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl MSÜ tercihleri 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.

Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.