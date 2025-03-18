MSÜ sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
MSÜ sonuçları için belirlenen tarihin gelmesiyle birlikte, MSÜ sonuçları açıklandı mı sorusu adaylar arasında yankı uyandırdı. 23 Şubat tarihinde düzenlenen sınava ilişkin sonuç bilgileri Milli Savunma Üniversitesi tarafından duyurulacak ve adaylar bu doğrultuda tercihlerini yapacak. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar.
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ÖSYM 2025 sınav takviminde MSÜ sınav sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanacağını ilan etmişti. Söz konusu tarihin gelmesiyle birlikte MSÜ sonuçları açıklandı mı sorusu adayların araştırmaları arasında yer tuttu. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde eğitim alarak askeri öğrenci olmayı hedefleyen yüz binlerce aday MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusuyla açıklamaları takip ediyor.