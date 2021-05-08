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Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Kadir Gecesi'nin gelmesi ile birlikte ibadetler, dualar araştırılıyor. Tilavet secdesi nasıl yapılır? sorusu da merakla araştırılıyor. Allah katında çok faziletli olan tilavet secdesi, 14 ayet-i kerimede bulunmaktadır. Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye denir. Peki tilavet secdesi nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 12:14 Güncelleme Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 12:21
Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi nasıl yapılır?

TİLAVET SECDESİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye denir. Bu secdenin yapılması vaciptir. Tilavet secdesiyle ilgili olarak Kur'ân-ı kerimde geçen bir ayette şöyle buyrulmaktadır: "Onlara Kur'ân okunduğu zaman secde etmiyorlar!" (İnşikâk 84/ 21) Tilavet secdesinin vacip oluşuna delil olarak Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle bir rivayette bulunmuştur: "Peygamber (s.a.v) Kur'ân okurken içinde secde ayeti bulunan bir sureye geldiğinde secde ederdi. Biz de kendisiyle birlikte secde ederdik. Öyle ki, bir kısmımız alnını koyacak yer bulamazdı.

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Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Resûlüllah (s.a.v) buyurdular ki: "Ademoğlu secde ayetini okuduğunda secde ederse, şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır ve şöyle der: Eyvah! Ademoğlu secde etmekle emr olundu, secde etti; ona cennet var. Ben de secde etmekle emr olundum ama isyan ettim; bana da ateş var!" (Müslim, İman,133; İbn Mâce, İkame, 70)Kur'ân-ı kerimdeki secde ayetlerinden birinin okunması halinde secde etmenin gerekliliği hususunda Müslümanlar görüş birliği etmişlerdir.

Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi nasıl yapılır?

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR? TİLAVET SECDESİNDE NE OKUNUR?

Tilavet secdesi yaparken tıpkı namazda olduğu gibi abdest alınır namaza uygun olarak giyinilir.

Abdestin ardından niyet edilerek yapılan tilavet secdesinde direkt olarak secdeye varılır. Secdede yine tıpkı namazda olduğu gibi üç defa "Subhane Rabbiyel Alâ" denilir ve Allah u Ekber denilerek kalkılır. Kalkerden ise ''Semiğna ve Adağna Ğufraneke Rabbena ve İleykel Masıyr'' ayeti okunur ve secde gerçekleştirilmiş olur.

Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi nasıl yapılır?

NAMAZDAYKEN TİLAVET SECDESİ

Namaz esnasında okunan secde ayetini namazda olmayan bir kimse işitirse tilavet secdesi yapar. Namazda olan kimse, namaz dışından bir kimsenin okuduğu secde ayetini işitirse, namazını tamamladıktan sonra secde yapar.

Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Namaz kılan kişi okuyunca, hemen ayrıca rüku veya bir secde yapıp ayağa kalkar. Okumasına devam eder. Secde ayetini okuduktan iki üç ayet sonra namazın rükuuna eğilirse ve tilavet secdesine niyet ederse, namazın rüku veya secdeleri, tilavet secdesi yerine geçer.

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