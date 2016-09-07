Kuşadası eski Emniyet Müdürü’ne meslekten ihraç

Kuşadası eski Emniyet Müdürü Olcay Yakup İnankur, dün akşam yayınlanıp, resmi gazetede yayınlanan OHAL kararnamesiyle meslekten ihraç edildi.

Bilindiği gibi, Olcay Yakup İnankur, bir hafta önce de FETÖ-PDY soruşturması kapsamında açığa alınmıştı.

Son olarak Antalya Emniyet Müdürlüğü lojistik Şube müdürü olarak görev yapan Olcay Yakup İnankur, 2009-2013 yılları arasında Kuşadası Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı. Bir dönem Kuşadası Emniyet Müdür Yardımcılığı ve ardından da Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü yapan Olcay Yakup İnankur, buradan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti. Daha sonra Antalya'ya atanıp, Muratpaşa ve Kaş Emniyet Müdürlükleri görevlerinde bulunan Olcay Yakup İnankur, özellikle Kuşadası'nda emniyet müdürü olarak görev yaptığı 4 yıl boyunca çok sert eleştiriler almış ve FETÖ ilişkileri ile suçlanmıştı.

2 HAKİM VE 1 SAVCI DA MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Bu arada, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) FETÖ'nün yargı ayağına yönelik operasyonlar kapsamında Kuşadası'nda 2 hakim ve bir savcıyı meslekten ihraç etti. HSYK kararıyla Türkiye genelinde 2 bin 847 hakim ve savcı meslekten atılırken, Kuşadası Adliyesi hakimleri Ahmet Karaköse ve Dilek Karaköse ve Kuşadası Savcısı Çetin Küçet de meslekten ihraç edildi. Karı-koca hakim Ahmet ve Dilek Karaköse, daha önce FETÖ üyeliği iddiasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmış, savcı Çetin Küçet ise denetimli olarak serbest bırakılmıştı.