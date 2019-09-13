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Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı

13.09.2019, 17:08

Başkan Erdoğan, 'nin yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım olan, askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz milletimizin kaderini etkileyen Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünde, başta olmak üzere ’nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında "Bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım olan, askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz milletimizin kaderini etkileyen Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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