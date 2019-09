Darbeci generallerin malvarlığına el konulsun

Yeni Asır’ın daha önce gündeme getirdiği 12 Eylül darbecileri Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın büyük serveti için Cumhurbaşkanlığı da harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, müebbet hapis cezaları kesinleşmeden vefat eden Evren ile MGK Üyesi Şahinkaya’nın tüm kazançlarına el konulması için Yargıtay’a başvurdu

Cumhurbaşkanlığı, daha önce Yeni Asır'ın gündeme getirdiği 12 Eylül darbesi liderleri Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın 'büyük servetine' devlet tarafından el konulması için harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, müebbet hapis cezaları kesinleşmeden vefat eden Evren ile MGK Üyesi Şahinkaya'nın tüm kazançlarına el konulması için Yargıtay'a başvurdu. Başvuru dilekçesinde, müsadere ile ilgili taleplerin görüşülmesi için yargılamaya devam edilmesi istendi.



TEMYİZ DİLEKÇESİ



Hazırlanan temyiz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Sanıklar darbe suçunu işledikten sonra generallik ve Cumhurbaşkanlığı rütbe ve makamlarından elde ettikleri maddi ve manevi menfaatler (maaş, ikramiye, koruma hizmetleri, orduevinden istifade vs.) ile bunların değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesi ve kaldırılması yoluna gidilmelidir. Müsadere edilen ve kaldırılan hak ve menfaatler ile kazançların bu durumda miras yolu ile de kullanılması tabiatıyla mümkün olmayacaktır. Mahkemece müsadereye tabi mal bulunup bulunmadığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) ilk raporunun durumu gerekçeli kararda açıklanıp tartışılmamış, gerektiğinde yeni bir rapor alınma durumu üzerinde durulmamıştır. Gerekçeli karar bu yönü ile de eksik yargılamaya dayalı olup, bozulması gerekmektedir."



'ÇOK SAYIDA DAVA GELİR'



Davaya müdahil olan Muğla Barosu'nun avukatlığını yapan İzmirli hukukçu Senih Özay, "Eğer Yargıtay, Cumhurbaşkanlığı'nın talebi yönünde karar verirse mağdurların bu malvarlığı üzerinden tazminat talep edilecek çok sayıda dava gündeme gelebilir. Çünkü, 12 Eylül'de sadece gözaltı sayısı 650 bin" değerlendirmesinde bulundu. Yeni Asır'a kendisinin de incelediği gizli MASAK raporunda her iki darbecinin ve ailelerinin çok büyük malvarlığının ortaya çıkarıldığını ifade eden avukat Özay, "Bu malvarlığı üzerinden 12 Eylül mağdurlarına tazminat ödenme hakkının doğması söz konusu olabilir. Biz MASAK raporunu inceledik. Örneğin askeri arazilerin 'askerilik' sıfatının kaldırılıp 600 daire yapılması gibi konular var" demişti.



'DÜNYANIN EN ZENGİN GENERALİ'



12 Eylül'ün Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya dönemin en zengin paşası olarak biliniyordu. Şahinkaya, geçmiş yıllarda "Dünyanın en zengin 50 generali" başlığıyla Time Dergisi'ne kapak yapılmış, Şahinkaya'nın milyarlarca dolarlık malvarlığı çok tartışılmıştı. Paşa, F-16'ların alımı sırasında verildiği iddia edilen 23 milyon dolarlık rüşvet iddialarıyla anılırken, Anayasa'ya eklenen geçici 15. madde ile dokunulmazlık hakkı elde ettiği için iddialar bir türlü araştırılamadı. Lükse çok düşkün olduğu iddia edilen Şahinkaya'nın İtalya'dan askeri kargo uçağıyla mobilya getirttiği de iddialar arasında yer almıştı.



MASAK'IN ÇÖZEMEDİĞİ BİLGİLER VAR



Avukat Senih Özay, daha önce "Bu rapor açıklansa yer yerinden oynar mı?" şeklindeki soruya "Yer yerinden oynar mı bilmiyorum ama Ankara'da 600 dairenin tapusu tartışılır hale gelir. Çok sayıda araç, yabancı ülkelerdeki banka hesapları hatta MASAK'ın çözemediği bilgiler gündeme gelir. Yurtdışındaki bankalarda öyle hesaplar var ki, MASAK bu hesaplara ulaşamıyor" diye cevap vermişti.

ERHAN GÜLENÇ