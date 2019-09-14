Öğrencilerin defterleri Emine Erdoğan’dan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Esenler'de geri dönüşüm tesislerinde atıktan elde edilen defterleri öğrencilere dağıttı. Proje kapsamında, atıktan elde edilen 500 bin defter, ilçedeki okullarda eğitim gören 90 bin öğrenciye ücretsiz dağıtılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Esenler'de geri dönüşüm tesislerinde atıktan elde edilen defterleri öğrencilere dağıttı. Hasip Dinçsoy İlkokulu'nda düzenlenen törenine katılan Erdoğan, belediyenin geri dönüşümle ilgili yaptığı çalışmaların sergilendiği okul bahçesini gezerek atıktan elde edilen ürünleri inceledi. Emine Erdoğan, geri dönüşüm kumbarası, atık yağdan elde edilen deterjan, atık pil değerlendirme kutusu ve Mavi Kapak Projesi'ne ilişkin Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan bilgi aldı. Atıktan elde edilen defterlerin öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını öğrenen Erdoğan, Göksu'yu tebrik etti. Öğrencilerden sıfır atık projesine destek olmaları için evde anne ve babalarını çöpleri ayrıştırmaları konusunda uyarmalarını isteyen Erdoğan, geri dönüşüm tesislerinde atıktan elde edilen defterleri öğrencilere dağıtıp öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi. Proje kapsamında, atıktan elde edilen 500 bin defter, ilçedeki okullarda eğitim gören 90 bin öğrenciye ücretsiz dağıtılacak.