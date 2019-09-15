İzmirliler su, CHP'li başkan Tunç Soyer heykel peşinde!

İzmir'de susuzluk krizi bu kez de Bayraklı, Bornova, Karaburun, Konak, Menemen, Ödemiş ve Urla'da baş gösterdi. CHP belediyeciliğinden şikayetçi olan vatandaşlar, İzmir'deki su kesintilerinden dolayı isyan ederken, tepkilere aldırış etmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise kentte başlayacak heykel çalıştayı için mesaj yayınladı.

İzmirliler, sıcak havalarda yeniden susuz kaldı. Yaz boyunca aralıklarla devam eden bu su kesintileri, vatandaşları bıktırdı. İZMİR'DE YEDİ İLÇEDE SU YOK!



Bayraklı, Bornova, Karaburun, Konak, Menemen, Ödemiş ve Urla olmak üzere toplam 7 ilçede, evlere yaklaşık 10 saat su verilemedi. Pazar günü susuz kalan vatandaşlar, CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepkilerini, sosyal medya hesapları üzerinden gösterdi.



İZMİR'DE HEYKEL ÇALIŞTAYI



Tepkilere aldırış etmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise kentte başlayacak heykel çalıştayı için mesaj yayınladı. Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 7. Uluslararası Heykel Çalıştayı İnciraltı'nda başlıyor. Sanatçı arkadaşlarımız 30 gün boyunca orada çalışacak. Bir sanat eseri nasıl ortaya çıkıyor gidip görebileceğiz. Ortaya çıkacak eserleri daha sonra kentin farklı noktalarına yerleştireceğiz." ifadelerini kullandı.



