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Ünlü kuruyemişçi ve oğlu için ’den hapis istemi

Ünlü kuruyemişçi ve oğlu için FETÖ’den hapis istemi
Giriş Tarihi: 15.9.2019

soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan merkezli ’in sahibi ile oğlu hakkındaki iddianame kabul edildi. Aydın 2. ’ndeki duruşmada savcılık, zanlıların ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

AYDIN'DA FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sonra serbest bırakılan Tuğba Kuruyemiş'in sahibi Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul'un hapsi istendi. İlk tutuklamanın ardından Fatih Tonkul adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ahmet Tonkul da 3 ay 7 gün tutuklu kaldıktan sonra 11 Kasım 2016'da tahliye edilmişti. Tonkul ve oğlu hakkında hazırlanan ve 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar Ahmet Tonkul, oğlu Fatih Tonkul, sanık avukatları ve sanık yakınları katıldı. İşadamı Tonkul, 'Darbe girişiminden 1 hafta önce M.K.M. adlı bir iş yerinde sürekli toplanıyorlardı' yönündeki gizli tanık beyanlarını reddetti.

BAZ KAYITLARI DELİL
Gizli tanığın iddia ettiği tarihlerde söylenen yerde olmadığını savunan Tonkul, "Baz bilgileri de benim orada olmadığımı gösteriyor" dedi. Sanıklar hakkındaki "silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla ilgili kesin delillerin olmadığını aktaran savcı, mütalaasında, Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul'un "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KAZIM YÖRÜKCE

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