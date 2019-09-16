  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Memurların kravat takma zorunluluğu yeniden başladı

Memurların yeniden başladı

Memurların kravat takma zorunluluğu yeniden başladı

16.09.2019, 10:45

Devlet memurları için yaz döneminde kaldırılan bugün yeniden başladı. Uygulama 14 Mayıs 2020'ye kadar sürecek.

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor. 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü başlayan yaz kıyafeti uygulaması, sone erdi. Bugünden itibaren ise kış kıyafeti uygulamasına geçildi. Erkek memurlar işe kravatlı gitmek zorunda.

GENELGENİN İÇERİĞİ

Devlet memurlarının kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetinde oldukları ile belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davrananlar hakkında uyarma cezası ve bu durumun tekerrürü halinde kına cezası verileceği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenleniyor. Kanunun kılık ve kıyafete ilişkin hükümlerine istinaden çıkarılan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik"te ise, kamu çalışanlarının kılık ve kıyafetlerinin nasıl olacağına ilişkin usul ve esaslar belirlenirken, erkek memurlar için kravat takma zorunluluğu da getirilmiş, ancak yaz döneminde kravatın takılmayabileceği genelge ile düzenlenmişti.

Yönetmelik; "Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs -15 Eylül tarihleri arasında uygulanır. Yaz kıyafetleriyle ilgili hususlar bakanlık merkez teşkilâtında ilgili Bakanlarca; illerde, yapılan hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri göz önünde tutularak Valilerce tespit edilir." diyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Memurların kravat takma zorunluluğu yeniden başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN