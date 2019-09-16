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şehitlerinin kanı yerde kalmadı

Tunceli şehitlerinin kanı yerde kalmadı

16.09.2019, 15:48

'de Jandarma Ökkeş Ede ve Çavuş Emre Üçkan’ın şehit edilmesi olayının faillerinden olan bir terörist daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit edilmesi olayının faillerinden olan bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen ortak operasyonda, etkisiz hale gerilen teröristin Botan kod adlı İbrahim Tatlı olduğu tespit edilmiştir.

Teröristin,11 Haziran 2019 tarihinde, Tunceli kırsalında, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş EDE ve Jandarma Uzman Çavuş Emre ÜÇKAN'ın şehit olmasına, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İbrahim YILDIZ ve Jandarma Uzman Çavuş Hasan ÇAKMAK'ın yaralanmasına neden olan saldırının faillerinden olduğu tespit edilmiştir.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olan Zınar kod adlı Hayrettin Akdoğan, 27 Ağustos tarihinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

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