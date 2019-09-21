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'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Neslican Tay mesajı

21.09.2019, 11:38 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019,11:39

, tedavi gördüğü hastanede sebebiyle hayatını kaybeden 20 yaşındaki için Twitter adresinden mesaj yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir süredir yoğun bakımda kanser tedavisi gören ve 21 yaşında hayatını kaybeden Neslican Tay'ın ölümünün ardından Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak yayınladığı mesajda, "Yaşama olan tutkusu ve mücadele azmi ile milyonlara umut aşılayan #NeslicanTay kızımızın mekanı cennet olsun" ifadesinde bulundu.

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