Başörtülü öğretmene saldırıya tepki sürüyor

İzmir'in Foça ilçesinde 'Gaziler Günü' törenlerinde başörtülü sunucu öğretmeni protesto edip töreni terk eden gruba tepkiler sürüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar öğretmenin kıyafetinin mevzuata uygun olduğunu söylerken, AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan da olayı kınadı.

İZMİR'İN Foça ilçesinde 'Gaziler Günü' törenlerinde başörtülü sunucu öğretmeni protesto edip töreni terk eden gruba tepkiler sürüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar öğretmenin kıyafetinin mevzuata uygun olduğunu söylerken, AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan da olayı kınadı. Çalışkan, "Bir Ortaçağ mantalitesiyle karşı karşıyayız. Bu hastalıklı zihin durumuna sebebiyet veren, huzursuzluk çıkarmak için etrafa empoze edilmeye çalışılan fikirler acilen terk edilmelidir. Bu durumu şiddetle kınıyoruz" dedi.