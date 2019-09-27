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‘Yanlış bakış açıları dinin önüne geçmemeli’

‘Yanlış bakış açıları dinin önüne geçmemeli’
Giriş Tarihi: 27.9.2019

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Genel Kurulu kapsamında "'da Erken Evlilikler ve " konulu panele katıldı. Konuşmasında çocuk yaşta evliliğin büyük şiddet olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu insan hakları ihlalidir, uluslararası mevzuatta da büyük suçtur. Okul çağındaki bir çocuğun yeri eğitim yuvasıdır. Hiçbir gerekçe, çocuk yaşta evliliği haklı çıkarmaz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta BM Genel Kurulu kapsamında "Afrika'da Erken Evlilikler ve Tecavüzü Önlemek" konulu panele katıldı. Konuşmasında çocuk yaşta evliliğin büyük şiddet olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu insan hakları ihlalidir, uluslararası mevzuatta da büyük suçtur. Okul çağındaki bir çocuğun yeri eğitim yuvasıdır. Hiçbir gerekçe, çocuk yaşta evliliği haklı çıkarmaz" dedi. Konuşmasında İslam'ın bazı yanlış geleneksel algıların kaynağı olarak görülmesinden üzüntü duyduğunu da dile getiren Emine Erdoğan, "Yanlış geleneksel bakış açıları dinin önüne geçmemeli. Dini, kendi keyfi tutumlarımıza göre yorumlayamayız. Din bir bütündür ve kadın erkek ayrımı yapmadan insanın esenliği için bir rehber sunar" diye konuştu.

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