Kimlik kartlarındaki bayrağı ve TC’yi sildi

Seçim dönemi ve sonrasında TC şovu yapan CHP’de bir skandala daha imza atıldı. İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, belediye personelinin tanıtım kartlarından Türk bayrağını ve T.C. ibaresini kaldırttı

Türkiye'de yıllardır devlet kurumlarının başında yer alan T.C. ifadelerinin kasıtlı olarak kaldırıldığı yönünde algı operasyonu yürüten ve seçimlerde yeni iktidara geldiği belediyelerin tabelalarına T.C ifadesi ekleyerek şov yapan CHP'den büyük bir skandal geldi. Belediye başkanı seçildikten sonra kendisini belediye şirketine müdür atayıp ikinci maaşa bağlayan, ardından da akrabalarını belediyeye ait işletmelere müdür yaptığı ortaya çıkan CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, bu kez belediye çalışanlarına verilen yeni tanıtım kartlarında çok tepki çekecek bir uygulamaya gitti. Yeni kartlarda, belediye yazısının önündeki TC ibaresi ile kimlik kartının sol üst köşesinde yer alan Türk bayrağı kaldırıldı.



İNKAR ETMEYE ÇALIŞTI



Yeni Asır'ın görüştüğü Belediye Başkanı Erdoğan, kendi döneminde yeni tanıtım kartı bastırılmadığını savunarak, "Ben yeni kart bastırmadım. Hatta hala birçok personelimizin bu yüzden kartı yok. Benden habersiz de belediyenin yöneticileri tarafından yeni kart bastırılmış olamaz. Bu belediyemizi karalamak adına yapılmış bir olay da olabilir. Eğer benden habersiz belediyede böyle bir tanıtım kartı bastırılmışsa bunun gereğini de yaparım" diye konuştu. Ancak, Yeni Asır'ın ulaştığı Karaburun Belediyesi'nin T.C. ibaresi ve Türk Bayrağı olmayan yeni tanıtım kartının arkasında İlkay Girgin Erdoğan'ın imzası bulunduğu görüldü.



'DOĞRUYU SÖYLEMİYOR'



Girgin'in bu icraatına ilk tepki AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı'dan geldi. Yaşananları Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk bayrağına saygısızlık olarak nitelendiren Avcı, olayı kınadıklarını belirterek, "Başkan doğruyu söylemiyor. Önemli olan bu icraatıyla nereye ve kimlere mesaj vermek istediğidir? Bunu açıklasın. CHP'li Erdoğan göreve geldiği günden bu yana hep vukuatları ile kamuoyunun gündemine taşındı. Kesinlikle bu uygulamayı kabul etmiyoruz. Belediye Başkanı Erdoğan doğruları söylemediği net bir şekilde ortada. Acaba CHP'li başkan bu değişiklikle nereye ve kimlere mesaj gönderiyor" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ