‘Barış’ zamanı

Suriye’ye barış, huzur ve istikrar getirecek Barış Pınarı Operasyonu dün akşam saatlerinde başladı. Sosyal medya hesabından harekatın başladığını duyuran Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda “Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek" ifadelerini kullandı

Türkiye'nin Suriye sınırındaki terör tehdidini bertaraf etmek için planlanan Barış Pınarı Harekatı fiili olarak başladı. Dün F-16'larımız Telabyad'daki terör hedeflerine bomba yağdırdı. Hazırlıkları uzun süredir devam eden harekatın başladığına dair ilk açıklama ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Dün Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı telefon Suriye konulu görüşmenin ardından twitter üzerinden açıklama yapan Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız" açıklamasını yaptı.



LİDERLERE BİLGİ VERDİ



Başkan Erdoğan'ın, harekat öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İP lideri Meral Akşener'i arayarak bilgi verdiği öğrenildi.



TERÖR HEDEFLERİ HAVADAN KARADAN TAM İSABET



Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini bertaraf etmek için dün saat 16.00 itibariyle başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn ve Tel Abyad'da PYD'ye ait onlarca nokta ve mevzi hem havadan hem de karadan vuruldu. Hedeflerin bazılarının 30 kilometre derinlikte olduğu öğrenildi.



ÜSLER VE SİLAH DEPOLARI



Vurulan terör hedefleri arasında, PKK'nın Tel Abyad'da üsse çevirdiği eski nüfus müdürlüğü binası, Rasulayn'daki silah deposu, teröristlerin aktarma merkezi, akaryakıt istasyonu ve yeraltı sığınaklarının yanı sıra çok sayıda karargah bulunduğu öğrenildi.



BORDO BERELİLER BULDU



Operasyon öncesi TSK'nın elit birliği Bordo Berelilerin de hedef belirleme çalışması yaptığı ortaya çıktı. Buna göre harekat bölgesine sızma yapan özel timler, terör örgütüne ait önemli noktaları lazerle belirleyerek hava kuvvetleri tarafından bir çok hedefin imha edilmesini sağladı



F-16 VE OBÜSLER VURDU



Günler öncesinden Resulayn'da başka yerleri mühimmat deposu gibi göstermeye çalışan teröristler, F-16'lar ve obüslerin gerçek depoları vurmasıyla neye uğradıklarını şaşırdılar. TSK'nın harekatı başlatmasının ardından PYD bölgedeki hastanelere el koyarak yaralılara hizmet verilmesini durdurdu. El konulan hastanelerde görev yapan sivil sağlık ekiplerinin de dışarı çıkarıldığı belirlendi.



ELEKTRONİK ALTYAPI ÇÖKERTİLDİ



Harekat öncesinde bölgedeki elektronik altyapının da tamamen çökertildiği duyuruldu. Harekat alanındaki telefon ve internet hatları kesildi. Bölgede telsiz konuşması dahi yapılamıyor. Türkiye tarafında bulunan GSM istasyonları da operasyon öncesi kapatıldı. Terör örgütünün kullandığı telsiz komuta merkezinin ve antenlerin vurulduğu, terör örgütü unsurlarının birbirleriyle irtibatının tamamen koptuğu öğrenildi.



ABD ASLA ORTADOĞU'DA OLMAMALIYDI



ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin asla Orta Doğu'da olmaması gerektiğini söyledi. Twitter'da ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesiyle ilgili paylaşım yapan Trump, "Çeşitli gruplar arasındaki çatışma yüzyıllardır sürüyor. ABD, asla Orta Doğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çıkardık. Türkiye, Avrupa'nın geri dönmelerini reddettiği yakalanan DEAŞ savaşçılarının sorumluluğunu üstlenmeli. Aptalca sonu gelmeyen savaşlar bizim için bitiyor" ifadelerini kullandı.



PUTİN İLE HAREKAT DİPLOMASİSİ



Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Rusya'nın bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini de kaydetti.



BAHÇELİ'DEN TAM DESTEK



MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir. Milliyetçi Hareket Partisi, Barış Pınarı Harekatı'nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır" dedi.



BAKAN ALBAYRAK: RABBİM, ORDUMUZU MUZAFFER KILSIN



Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Barış Planı Harekatı'yla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak, paylaşımında "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.



'DUALARIMIZ EVLATLARIMIZLA'



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, harekat ile ilgili yaptığı açıklamada "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, muzaffer eylesin" ifadesini kullandı.



BÖLGEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ



'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Şanlıurfa'nın sınıra yakın Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde okullar tatil edildi. Akçakale Belediyesi, harekat açıklanmasının hemen ardından bölgede anons yaptı. Anonsta vatandaşların, toplu yerlerden uzak durmaları istendi.



KAMIŞLI'DAN ATILAN ROKETLER NUSAYBİN'E DÜŞTÜ



Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler tarafından atılan roket, bir binaya isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, sınır hattındaki askeri birlikler, Kamışlı'daki teröristlerin bulunduğu alanı top atışına tuttu.



"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK KAYGILARI VAR"



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" dedi.



BAŞKENT'TE YOĞUN TRAFİK



Başkan Erdoğan'ın Başkomutan sıfatıyla verdiği Barış Pınarı Harekatı talimatının ardından Başkent'te yoğun askeri, diplomatik ve siyasi trafik yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, harekata ilişkin yaptığı açıklamada "ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirildi" ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı'nda da harekatla ilgili yoğun bir görüşme trafiği gerçekleşti. ABD Büyükelçisi başta olmak üzere BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle, AB yetkilileri, AB ülkeleri büyükelçileri ve askeri ateşeleri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ayrı ayrı bilgilendirildiler.



'ULUSLARARASI HUKUKTAN DOĞAN HAKKIMIZ'



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonuna ilişkin, "Bu her şeyden önce bizim, BM Güvenlik Konseyi kararlarından ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır. Harekatımızı bu çerçevede gerçekleştireceğiz" dedi. Cezayir'de mevkidaşı Sabri Bukadum ile basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Suriye'nin kuzeydoğusunda bir terör yapılanması var. Bu bize yönelik çok ciddi bir tehdit ve ABD'nin kendilerine verdiği silahları biz Türkiye'de yakalıyoruz çünkü PKK ile buradaki yapılanmaların hiçbir farkı yok" diye konuştu.



HDP YİNE TERÖRİSTİN YANINDA



Türkiye'nin bekası ve sınır güvenliğini sağlamak için Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan HDP, PKK'nın diğer siyasi uzantılarıyla birlikte ortak bildiri yayınladı. Düzenlenen toplantıda bildiriyi okuyan HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Vicdani ve ahlaki olarak kabul edilemez olan bu saldırı bölgesel istikrarsızlığı tetikleyecek" dedi.